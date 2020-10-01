Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
01 Ekim 2020 16:08
111
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler |
211
Meclis yeni yasama dönemi için özel oturumla toplandı.
311
Toplantıya koronavirüs tedbirleri nedeniyle hiç kimse davet edilmezken, Azerbaycan'a destek amacıyla sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim izledi.
411
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
511
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
611
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
711
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
811
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
911
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
1011
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
1111
Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler
© Tüm hakları saklıdır.