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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

01 Ekim 2020 16:08

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler |

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Meclis yeni yasama dönemi için özel oturumla toplandı. 

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Toplantıya koronavirüs tedbirleri nedeniyle hiç kimse davet edilmezken, Azerbaycan'a destek amacıyla sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim izledi. 

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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Koronavirüs gölgesinde yeni yasama yılına başlayan Meclis'ten kareler

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