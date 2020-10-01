TBMM'nin açılış törenine katılmama kararı alan HDP'lilerden Meclis bahçesinde oturma eylemi!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, milletvekillerinin Meclis'in yeni yasama yılı açılış törenine katılmayarak, meclis bahçesinde oturma eylemi başlattığını açıkladı.



HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Kobani soruşturması" kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına karşı Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"Meclis'e karşı bir tutum değildir"

Toplantıda söz alan Mithat Sancar, "Bizler Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. Muhalefet hakkımızı her platformda kullanmaya devam edeceğiz. Bugün Meclisin açılış törenine katılmama kararı aldık. Bu Meclis'e karşı bir tutum değildir, Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir. Meclis demokratik siyasette önemlidir. Haksızlığı Meclis Genel Kurulundan değil, Meclis bahçesinden halklarımıza duyurmayı daha doğru ve uygun bir yöntem olarak gördük. Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Genel Kurul devam ettiği sürece oturma eyleminde olacağız" dedi. Vekiller açıklamanın ardından Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Pervin Buldan ise "1 Haziran'da başlattıkları "Demokratik Mücadele Programı" ile topluma umut veren bir süreci başlattıklarını söyledi. Buldan, savaş politikalarına karşı barış ve ülkenin tüm sorunlarına ortak çözüm konusunda mücadele yürüttüklerini dile getirerek, "HDP fikriyatıyla, ilkeleriyle, çözüm siyasetiyle ve dayandığı büyük toplumsal destekle Türkiye siyasetinde tarihsel rol oynayan büyük bir siyasal güçtür. HDP, dimdik ayaktadır. Tek bir yöneticisi ve üyesi de kalsa HDP fikriyatı bu ülkede mutlaka başarıya ulaşacak ve demokrasi içerisinde yaşam bulacaktır" diye konuştu.

HDP Milletvekilleri daha sonra yürüyerek muhalefet bahçesine geçerek burada oturma eylemi yaptı.