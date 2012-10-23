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Meclis 'vatandaşlık' tanımında uzlaşamadı

AKP'nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ifadesine de karşı olmadığı mesajını verdiği toplantıda BDP ise nötr vatandaşlık tanımına sıcak bakabileceklerini belirtti

23 Ekim 2012 12:36

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasada yer alacak olan "vatandaşlık” tanımında siyasi partiler uzlaşma sağlayamadı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde 1 No’lu Alt Yazım Komisyonu dün (22 Ekim 2012) AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Yaklaşık beş saat süren toplantıda 4 parti yeni anyasada yer alacak "vatandaşlık" tanımı konusunda anlaşamadı. MHP, Türk vatandaşı kavramında ısrar ederken, CHP Türk vatandaşlığının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı anlamına geldiğini belirtti. AKP ve BDP ise  sadece "vatandaşlık" tanımını savundu. 


Komisyon toplantısında gergin anlar


Gergin anların yaşandığı toplantıda komisyonun AKP'li Başkanı Mustafa Şentop ile CHP’li Atilla Kart arasında tartışma yaşandı. CHP’nin vatandaşlık tanımı konusunda öneri sunmadığını belirten Şentop'a CHP'li Atilla Kart'ta “Komisyon heyecanını kaybetti. Başbakan dışarıdan müdahale ediyor” yanıtını verdi. Şentop'ta “Ben de başka ülkenin başbakanı müdahale ediliyor sandım. Bu ülkenin başbakanı müdahale edecek tabii” karşılığını verdi. Şentop'un bu sözleri üzerine CHP’li Kart  “CHP’ye karşı bu ne husumet” dedi.Şentop da “Husumet kelimesini seviyorsun halini yansıtıyor. Yeter artık özür dileyin” diye yanıt verdi.

 
MHP'li Öztürk: Yeni millet inşa ediliyor


AKP'nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ifadesine de karşı olmadığı mesajını verdiği toplantıda  BDP ise nötr vatandaşlık tanımına sıcak bakabileceklerini belirtti. Milliyet'te Önder Yılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre, partiler arasında ortak bir görüş çıkmayınca maddenin yazımına geçilemedi. Komisyon, vatandaşlıkla ilgili maddenin yazımına bugün  yapacağı toplantı ile devam edecek. Anayasadaki mevcut Türk vatandaşlığı tanımının devamını isteyen MHP’li Oktay Öztürk, önerileri eleştirerek, “Bu tanımlarla yeni millet inşa ediliyor” dedi.


İşte partilerin 'vatandaşlık' önerileri


AKP: Vatandaşlık temel bir haktır, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiç kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz.

CHP: Vatandaşlık-Türk Vatandaşlığı: Türk Vatandaşlığı, dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken ve benzeri sebeplere bağlı olmaksızın herkesin eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı olması anlamına gelir.

MHP: Türk Vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık temel bir haktır, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

BDP: Vatandaşlık: Türkiye vatandaşlığının kazanılmasında, kullanılmasında ve kaybedilmesinde, dil, din, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri farklılıklar gözetilemez. Vatandaşlığa ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. Hiç kimse kendi isteği dışında vatandaşlıktan çıkarılamaz.

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