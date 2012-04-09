KONDA yeni anayasa çalışmalarını halka sordu

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, yeni anayasa sürecinde bireylerin ve kurumların taleplerini, beklentilerini belirlemek amacıyla internet üzerinden bir anket başlattı.

Yeni anayasa sürecinde toplumun görüşlerini ve düşünceleri öğrenmek, katılımcı anayasa oluşturma sürecine katkıda bulunmak amacıyla KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 9 Nisan 2012 tarihinden itibaren internet üzerinden hiç kimsenin kişisel kaydının alınmadığı bir anket düzenledi.

KONDA'dan yapılan açıklama şöyle:

KONDA’dan herkesin katılacağı bir anayasa anketi



KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi yeni anayasa oluşturma sürecine internet üzerinden gerçekleştirdiği anket çalışmasıyla katkıda bulunuyor. Bireylerin ve kurumların yeni hazırlanacak anayasa ile ilgili taleplerini ve beklentilerini aktarabilecekleri anket çalışması bugünden itibaren internet üzerinden doldurulabilir.



Yeni anayasa bizim geleceğimiz…

Ülkemiz çok özel bir anayasa yapma sürecine girdi; ilk kez ne olağanüstü dönemler veya koşullar ne de dış baskılar olmadan yeni bir anayasa hazırlanmaya çalışılıyor.

İlk kez, Meclis’te temsil edilen partilerin tümü yeni anayasa ihtiyacı ve yapımı konusunda anlaştılar ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturdular.

Sevindirici olan ise Meclis Başkanı ve parti liderleri de dahil süreçte yetkisi olan tüm aktörlerin “yeni anayasanın vatandaşların talepleriyle oluşturulacağı” beyanlarıdır.

İlk kez siyaset ve meclis bu konuda topluma güvenmekte, vatandaşların kendi kararlarını verebilecek yetkinlik ve olgunlukta olduğunu düşünmektedir. Bu süreçte tecrübe ve bilgilerinden faydalanılmak istenen sivil toplum örgütlerinin yer alması gerekliliği her fırsatta vurgulanmaktadır.

Yeni anayasa bizim geleceğimiz ve bizim işimizdir. Dolayısıyla, her bireyin ve sivil toplum kuruluşunun yeni anayasa ile ilgili taleplerini aktarabilmesi ve oluşum sürecine birebir katılım sağlaması hayati bir önem taşımaktadır.

KONDA bu katılımı sağlamak için kendi üzerine düşen görevi herkesin katılabileceği ve sürece göre değişim gösteren bir internet anketi düzenleyerek gerçekleştirmektedir.

Yeni hazırlanacak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili her türlü talep ve beklenti www.konda.com.tr web sitesinden doldurulacak anketler vasıtası ile tüm kamuoyunun bilgisi haline gelecektir.

KONDA Araştırma Şirketi hiçbir kişisel kaydın alınmadığı anketleri doldurmak için iki farklı yöntem önermektedir;

Herhangi bir vatandaş bireysel olarak KONDA web sitesine gelip anayasa taleplerini ankete yansıtabilir.

Diğer yandan herhangi bir örgüt, sivil insiyatif, platform, kuruluş, şirket veya mecra KONDA’dan bağlantı adresi alarak kendi web sitelerinde aynı anketi açabilirler. Bu yöntemle her bir grup kendi bağlantısı üzerinden gelen yanıtların dağılımını ayrıca görme ve analiz etme imkanına sahip olacaktır. Böylece her bir oluşum kendi tabanının anayasaya dair talepleri üzerinden kendi politikasını oluşturma imkanına kavuşacaktır.

Grupların kendi içindeki veri dağılımları KONDA tarafından kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

“KONDA’nın Anayasa Anketi” bir sosyal sorumluluk projesidir. Dolayısıyla KONDA’nın bu çalışmanın uygulamasından veya bağlantıların verilmesinden hiçbir maddi beklentisi ve isteği yoktur, olmayacaktır.

KONDA olarak amacımız, yıllardır önemini vurguladığımız katılımcı anayasa oluşturma sürecine bu vesileyle katkıda bulunmaktır.

Bireysel anket doldurmak için: www.konda.com.tr/anayasa

Bağlantı adresi almak için: bilgi@konda.com.tr adresine talebinizi yazın!