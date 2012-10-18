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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu Başbakan Erdoğan mı kilitliyor?

Başbakan Erdoğan’ın seçilme yaşını 18’e çeken, kışlaya sandık konulmasını öneren teklifleri yeni anayasa yapma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi

18 Ekim 2012 16:54

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gölgesi düştü. Komisyon uzun bir aradan sonra üst komisyon toplantısıyla hangi noktada olduklarını değerlendirecek. Ancak muhalefet, Erdoğan’ın, 18 yaş ve kışlada sandık önerileriyle komisyona baskı oluşturduğu görüşünde. Komisyonun CHP’li üyesi Prof. Süheyl Batum, T24’e, “Başbakan darbesidir bu.  Komisyon üzerinde yoğun baskı oluşturuyor. Üstelik, başbakanın yapılmasını istediği Anayasa değişiklikleri konusunda AKP’lilerin önerileri yok" dedi.

 

'AKP barajın indirilmesine sıcak bakmıyor'

 

Batum, Anayasa değişikli önerisine, seçim barajının indirilmesi ve eşit temsil hakkını düzenleyen maddelerinin bir paket olarak eklenmesi önerisine AKP’nin sıcak bakmadığını söyledi. Batum, “Biz, madem Başbakan'ın böyle önerileri var. O zaman, bir paket yapalım ve içine seçim barajının düşürülmesi ile kadın katılımının güçlenmesi için eşit temsil hakkı maddesini koyalım dedik. Ama, bu önerimiz kabul edilmedi” dedi. 

 

'BDP’nin 18 yaş için seçilme önerisi var'

 

Uzlaşma yazım komisyonunun, “Seçme, seçilme ve siyasi Faaliyette bulunma” hakkını düzenleyen  toplantısı, Başbakan'ın gündeme getirdiği 18 yaş önerisini o tarihte BDP’nin yaptığı görülüyor. 29. maddenin 3. fıkrası şöyle düzenleniyor:

"On sekiz yaşını dolduran her vatandaş seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. MHP burada  (Türk vatandaşı) tanımını isterken,  BDP,  seçilme önerisini yapıyor.  BDP’nin önerisi şöyle: 18 yaşını dolduran her vatandaş seçme, seçilme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir."

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