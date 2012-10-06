Anayasa çalışmaları anadilde eğitim hakkında takıldı

Yeni anayasa çalışmaları "eğitim ve öğrenim hakkı" maddesinde tıkandı. Salı gününden bu yana TBMM Uzlaşma Yazım alt komisyonunda görüşülen madde üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Yeni anayasa çalışmaları eğitim ve öğrenim hakkı maddesi üzerinde salı gününden bu yana yürütülen çalışmalardan sonuç çıkmadı.

BDP görüşmeler sırasında madde metnine anadilde eğitim hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması için “Herkesin nitelikli ve anadilde eğitim ve öğrenim görmesini sağlamak devletin başta gelen ödevlerindendir” şeklinde fıkra konulmasını istedi.

Önerdiği madde metniyle anadilde eğitime ışık yakan AKP eğitim dilinin anayasal bir sorun olmadığını belirterek, konunun “yasayla” düzenlenmesini istedi.

CHP “eğitim dilinin Türkçe olması, ancak insanlara anadillerini öğrenme hakkının” tanınması tezini savunurken, MHP de eğitim ve öğrenimin Türkçe olmasında ısrar etti.

Görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine komisyon maddenin bir üst komisyonda görüşülmesine karar verdi.

BDP’li Altan Tan anadilde eğitim konusunun toplumda yeni anayasa yapılması ihtiyacını gerektiren temel 4-5 problemden biri olduğunu belirterek, dünyanın hiçbir ülkesinde etnik unsurların anadilde eğitim hakkını kısıtlayan yasaklayan düzenlemeler olmadığını söyledi.

BDP’li Ayla Akat Ata da, MHP’nin “Türklüğün üst kültürel kimlik olduğu” savına karşı çıkarken, kendisini Türk hissetmediğini, Kürt olup Kürtçenin Zazaki lehçesini konuştuğunu söyledi ve MHP’nin bakış açısıyla konunun çözümsüz kalacağını ifade etti.