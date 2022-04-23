Meclis'te, "Erdoğan, Anıtkabir'e gelmedi" tartışması: Millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu'nda, "Milletvekillerinin burada, Meclis’te, bu egemenlik bayramını kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, İstanbul’da ayrı bir program yaparak, millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi. Bunu şiddetle kınıyorum” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM ve Anıtkabir’de düzenlenen törenlere katılmamasına, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu'nda tepki gösterdi.

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Söz alan Özkoç, "Cumhurbaşkanı'nın ilk önce milletvekillerinin önünde Anıtkabir'de bizim önümüzde durması gerekirdi. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ordunun başkomutanı sıfatını taşıyan bir Cumhurbaşkanı'nın ilk önce milletvekillerinin önünde, Anıtkabir'de bizim önümüzde durması gerekirdi. Bu Meclis iradesi burada tecelli ederken ve bugünü kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş bırakılmaması gerekirdi. Milletvekillerinin burada, Meclis’te, bu egemenlik bayramını kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, İstanbul’da ayrı bir program yaparak, millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi. Bunu şiddetle kınıyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, "Uzun zamandır, herhalde 10 yıl kadar vardır, bayramlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. 23 Nisan'da Anıtkabir'de yapılan törenlere, Meclis Başkanı'nın başkanlığında heyet gidiyor. Diğer bayramlar için ayrı düzenlemeler var. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde gidiliyor" diye konuştu.

Özkoç, tekrar söz alarak, "Kayıtlara geçsin diye söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek Cumhurbaşkanı 'Beni kimse milletimin önünde Atatürk'e ve Meclis'e saygı duymaktan men edemez' diyerek bu yasayı göndermesini bekliyorum" dedi.

AKP sıralarından, Özkoç'a tepkiler yükselirken, "Asıl saygısız sensin" denildi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu bayramda fitne diye ifade edilebilecek yaklaşımda bulunmak doğru değil diye düşünüyorum. Hepinizin yıllardan beri takip ettiği yasama, yürütme ve yargı ayrımına da en güzel örneğin verildiği 23 Nisan'da, Meclis Başkanlığı'nın öncülüğünde Anıtkabir'e gidildiği, diğer törenlerde Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde gidildiği hepimizin bildiği bir hakikat. Her 23 Nisan’da Meclis Başkanımızın başkanlığında Anıtkabir’e giderler. Bugünün ruhuna yakışmayan bir tarz. Bize saygınız yok buna alıştık. Ama yanınızda Sayın Genel Başkanınız var, ona da mı saygınız yok? Önce kendi Genel Başkanınıza saygı duyun. Sonra tüm millete saygı duyun" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "Cumhurbaşkanı programı TBMM programına göre tanzim edilse bu saygı krizi yaşanmamış olacaktı" dedi.

Turan tekrar söz alarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer burada olmaması bir eleştiri konusuysa Meral Hanım da yok şu an. Bu tartışma anlamsız. Herkesin programı olur" dedi.

Dervişoğlu ise "Ben Sayın Cumhurbaşkanı burada yok diye eleştirmiyorum, Anıtkabir'e gelmedi diye de eleştirmiyorum. Ama hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hatibi TBMM'de özel gündemle toplanırken millete hitap ediyor olduğu saatte Cumhurbaşkanı'nın kürsüye çıkmasını bir Türk vatandaşı olarak iletişim hatası olarak görüyorum, tanzim edenlerin de düzeltmesini istiyorum" dedi.