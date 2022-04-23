Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki 23 Nisan törenine bu yıl da katılmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanırken; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllarda olduğu gibi Anıtkabir'deki törene yine katılmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Özer’in ardından Anıtkabir'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir'de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçmiş yıllarda olduğu gibi Anıtkabir'

deki törene katılmadı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi.

Erdoğan bugün saat 14.00’de İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katılacak.

TIKLAYIN - Meclis'te, "Erdoğan, Anıtkabir'e gelmedi" tartışması: Millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi!