Meclis çatısında 6 milletvekilinin açlık grevi sona erdi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM’de tutuklu BDP milletvekillerinin serbest bırakılması için 6 milletvekilinin başlattıkları açlık grevi bugün sona eriyor Milletvekilleri saat 13.00’de Meclis’te basın toplantısı ile eylemlerini sona erdirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel’in başlattığı, BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ile Van Milletvekili Özdal Üçer’in de destek için katıldığı açlık grevinde sona gelindi. Bütçe görüşmelerinin son gününde başladıkları saatte 13.00’de açlık grevi son buldu.

Bütçe görüşmelerine katılan, muhalefet kulisinde ziyaretçilerinde destekle sürdürülen açlık gervi yolsuzluk operasyonunun gölgesinde kaldı.

Ancak, eylemci milletvekillerinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bu sabah Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın 1,5 milyon doları nasıl aldığını anlatan gazetedeki tapeleri yüksek sesle arkadaşlarına okurken, espriler ve yorumlar yapıldı.

Milletvekillerinin yine siyasi partilerden ve STÖ’lerden erken saatte ziyaretçileri oldu. Dün akşam da kuliste, “Bu ‘iş’yerinde açlık grevi var” pankartlarının olduğu bölümde CHP’lilerle sohbet etiler.

HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel ile parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Sebahat Tuncel, milletvekillerinin tutuksuz yargılanmaları için kanun teklifi verdiklerini söyledi. Teklif, Meclis’te gurubu bulunan dört siyasi partiye gönderildi. Tuncel, Anayasa Mahkemesi'nin, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay için verdiği kararın BDP milletvekilleri için uygulanmamasını eleştirdi, “Türkiye’nin kuruluşundan beri Kürdistan’da ayrı, Türkiye’de ayrı hukukla, ikili hukuk uygulaması ile karşılaştık” dedi.

Cemaatle AKP birbirini yemeye başladı

Açlık grevine başladıkları gün Türkiye’nin büyük bir operasyonla, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile sarsıldığını, deprem yaşadığını aktaran Tuncel, bu işten AKP’nin ‘mağduriyet’ çıkarmasının Türkiye halklarına büyük bir darbe olacağını söyledi. Tuncel, “iktidar ve cemaat 2002’den beri birlikte yiyorlardı hiç itiraz, sorun yoktu. Şimdi birbirini yemeye başladılar. Olan yine emekçilere oluyor” dedi.

Hırsızın hiç mi suçu yok

Farkındalık yaratmak için bu eylemi yaptıklarını belirten Tuncel, milletvekillerinin bireysel başvuru haklarını kullanıp kullanmadıklarının sorulması üzerine, tek tek bireylerin başvuru yapmalarının önemli olmadığını söyledi. Tuncel, “Ben olsaydım, sadece kendim için başvuru yapmazdım” derken, “Kardeşim hırsızın hiç mi suçu yok” diye araya giren Sırrı Süreyya Önder, Kürtlere, emekçilere dayatılanın TMK (Terörle Mücadele Kanunu) olduğunu, bir kez bile anayasaya bakılmadığını belirterek, “Dünyanın en rezil, kepaze yasasını öğrenciler, Kürtler, emekçiler için uyguladıklarını” söyledi.

Tarihsel bir uyarı yaptıklarını, farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Önder, AKP’ye, “Siz Kürtlere ne söz verdiniz, ‘demokratik siyasetin önünü açacağız’ sözünü verdiniz, silahı bıraktılar. Ceza verilse bile bugün dışarı çıkacaklardı” diye konuştu. Kürtlere ikili hukukun, TMK’nın reva görüldüğünü kaydeden Önder sert konuştu: “Bu, Kürt’e tekrar savaş ilanı demektir. Bunu herkes görsün, ‘sana demokratik siyaset yok, sen siyaset yapmak istesen de önüne 50 bin tane baraj kurarım’ demek, yani savaş demek. Bizim yaptığımız da barışı korumak, son bir hamleyle barışı korumak."