Meclis Başkan Vekili Haydar Akar’dan oylama krizi eleştirisi: Kararım doğru, gerçeği örtbas etmeye çalışıyorlar

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifindeki oylama krizine ilişkin konuştu. “Meclis’te muhalefetin bariz çoğunluğu vardı. Anayasa ve içtüzüğe uygun olan kararım, doğru” diyen Akar, “Gerçeği örtbas etmeye çalışıyorlar. Oylamayı Divan’a götürebilmek için komisyonu yerinden kaldırdılar, usul tartışması yapılsa haklı olduğum ortaya çıkacaktı” dedi.

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop devreye girerek Meclis Başkanlık Divanı topladı. Muhalefetten Şentop’a sert eleştiriler gelirken, oylamanın reddedildiği kurulu yöneten başkan vekili Hyaydar Akar, Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’ye açıklamalarda bulundu.

"3’te 2 çoğunluk olmasına rağmen itiraz haklarının olduğunu düşünüyorlar"

Oylamada Anayasa ve İçtüzüğe uygun hareket ettiğini belirten Akar şunları kaydetti:

“Bugüne dek binlerce kez yapılan işari oylamaların tümünde kullanılan yöntemle oylama yapıldı. Salonda muhalefetin 3’te 2’lik çoğunluğu vardı. Bariz bir şekilde görünüyordu. Bu tür bariz durumlarda hiçbir başkan vekili, dönüp kâtip üyelerine, ‘Var mı, yok mu’ diye sormaz. Meclis tarihinde bu böyledir. Bariz bir durum yoksa elektronik oylamaya gidilebilir, doğrudur ama bariz üstünlüklerde hiçbir zaman elektronik oylama yapılmamıştır. Bunu Meclis Başkanı da diğer başkan vekilleri de uygulamıştır. Kararım, doğru bir karardı. Aksi durumda içtüzük 141’in verdiği yetkinin kötüye kullanımı olur. Kâtip üyelerin tavrı da bu yetkinin kötüye kullanılmasına yönelik bir örnek. 3’te 2 çoğunluk olmasına rağmen itiraz haklarının olduğunu düşünüyorlar.”

Şentop’u Meclis’teki tüm kamera görüntülerini izlemeye davet etti

Akar, TBMM Başkanı’nı sadece kürsüdeki görüntüleri değil, Meclis’teki tüm kamera görüntülerini izlemeye davet ederek, “Cumhur İttifakı ile diğer muhalefet partilerinin sayısal durumu görüntülerde görülebilir ve verdiğim kararın ne kadar doğru olduğu teyit edilebilir. Aksi durum görüntülerle ispat edilebilirse ben özür dilerim. Ama görüntüler izlenirse onlar özür dileyecekler” dedi.

“Meclis’i kapatanlar kendileri; açık kalıp, usul tartışması açılsaydı benim haklılığım ortaya çıkacaktı”

Oylamanın ardından Meclis’in kapanma sebebinin komisyonun yerinden kaldırılması olduğunu kaydeden Akar, “Meclis’i kapatanlar kendileri. Meclis açık kalıp, usul tartışması açılsaydı benim haklılığım ortaya çıkacaktı ve böyle bir itiraz hakları olmayacaktı. İçtüzüğün 13. maddesindeki ‘Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır’ ifadesinden yararlanıp, bunu Divan’a götürebilmek için komisyonu kaldırdılar ve ben de içtüzüğe göre Meclis’i kapatmak zorunda kaldım” diye konuştu. Akar, bundan sonrası için Meclis’in yönetilmesinin zorlaştığına dikkat çekerek meclis Başkanı’nın, ‘Koşa koşa gelirim’ demesinin doğru bir usül olmadığını ifade etti. Akara, “Meclis Başkanı bağımsızdır. Orada alınan kararları bireysel olarak beğenip beğenmeme, gelip, ‘Ben yöneteceğim’ deme lüksü yoktur” dedi.

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