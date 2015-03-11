MEB onayladı: ‘Cihatçı şuur’ eğitimi geliyor!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, amacını ‘cihatçı şuuru yaymak’ olarak açıklayan Şuurlu Öğretmenler Derneği’ne kent genelindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda faaliyetini onayladı.

Dernek, ilk iş olarak ülke genelindeki okullarda öğretmen konulu senaryo yarışması düzenleyecek. Şuurlu Öğretmenler Derneği’nin kısa film senaryo yarışmasına ilişkin başvurusunu değerlendiren İl Milli Müdürlüğü, 17 Şubat tarihli yazı ile ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir talimat gönderdi. İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilen yazıda tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda cihatçı derneğin faaliyetinin uygulanmasını talep etti.

Karma eğitime karşı

Serbay Mansuroğlu'nun BirGün gazetesinde yayımlanan haberine göre, Şuurlu Öğretmenler Derneği, 19. Eğitim Şurası’nda karma eğitime son verilmesi çağrısının bayraktarlığını yaptı. Derneğin http://www.ogder.org/tr adresinde, kendi amaçları ayrıntılı olarak açıklanıyor. Dernek, önüne hedef olarak koyduğu Milli Görüş’ü “İslamsız saadet olmaz gerçeğini idrak etmek, şuurlu Müslüman olmak, hayrı ve şerri, marufu ve münkeri bilmek, cihat şuuruna sahip olmak, hayrın hâkimiyeti, şerrin yok edilmesi için çalışmak ve mücadele etmektir” sözleriyle açıklıyor.

Dernek, cihat şuuru için izleyeceği yolu ise şu şekilde ifadelerle açıklıyor: “Tanıtma: Davamızı tanıtmak önemli görevlerden birisidir. Bunun için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, yarışmalar, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, seminerler, sohbetler, imza ve söyleşi günleri, kitap kritik toplantıları, yemekli toplantılar yapmak.” Derneğin web adresinde yer alan bilgiler asıl amacın okullarda cihatçı bilinci yaymak ve davasını tanıtmak olduğunu gösteriyor.

‘Eğitimin amacı bu mu?’

Eğitim Sen 7 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün, derneğin okullarda faaliyet göstermesi için onay verilmesine tepki gösterdi. Özgün, “Bu şuurlu öğretmenler, Milli Görüş derken ne anlıyor? Cihat şuuruna sahip Müslüman olmak. Her şey iyi de, Milli Eğitim Müdürlüğü bunlara hangi gerekçelerle izin veriyor? Tabi ki Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar yaparak çocukları eğitmek için. Şuurlu Öğretmenler Derneği’nin amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları karşılaştırılırsa, arada ortak nokta var mı yok mu görülebilir. Bu karşılaştırma yapıldıktan sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu faaliyete neden onay verdiği daha fazla düşünülmeli” değerlendirmesi yaptı.