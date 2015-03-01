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'Eğitime destek çubuğu': Her yanlışa bir sopa!

Öğrencilerine yanlış sayısı kadar vuran, 'Eğitime Destek Çubuğu' yazılı sopayı sınıfta saklayan öğretmene soruşturma başlatıldı

01 Mart 2015 17:50

Korkuteli’nin Yazır Mahallesi’nde Fevziye Polat Ortaokulu velileri, öğretmen Adem Ünlü ’nün 2 sınıfta geçen çarşamba günü yapılan sınavda öğrencilerin yaptığı yanlış sayısına göre ellerine pergelle vurduğunu söyleyerek okul müdürlüğüne şikayette bulundu. Aynı zamanda Tatköy Ramazan Karabağır Ortaokulu’nda da Fen Bilgisi desine giren Ünlü’nün, sınıfta üzerinde ’Eğitime Destek Çubuğu’ yazılı bir sopa bulundurduğu yönünde de şikâyet yapıldı.

Korkuteli İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaşan şikâyetler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz, söz konusu iddiaların kendilerine ulaştığını ve gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Kocagöz, soruşturma neticesinde de gerekenin yapılacağını kaydetti.

 

Sopa da fotoğraflandı

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, öğretmenin sınıfta bıraktığı sırada fotoğrafı da çekilen sopanın üzerine öğrenciler Adem Ünlü’nün adını yazarak, ’Fen öğretmeni çok gıcıkmış’ yazısıyla tepkilerini dile getirdi. Öğretmen Ünlü’nün, Tatköy Ramazan Karabağır Ortaokulu’nda öğrencileri bu sopayla dövdüğü iddiası da soruşturmada yer alıyor.

 

’23 yanlışa 23 sopa’

 

Fevziye Polat Ortaokulu velilerinden Ayşe Kara, kızının eve ağlayarak geldiğini, ne olduğunu sorduğunda ise "Moralim bozuk" dediğini belirterek, üsteleyip tekrar sorduğunu ve "Bugün öğretmen bize çok kötü davrandı, dövdü bizi" diyerek olayı anlattığını söyledi.

Ertesi gün okula giderek okul müdürüne şikâyette bulunduğunu belirten Ayşe Kara şöyle konuştu:

"Çocuklar deneme sınavı olmuş. Sınavda 3 yanlışı, 4 yanlışı olan olmuş. Birinin 23 yanlışı varmış. O çocuk ’Bana 23 tane vurdu’ dedi. Bizimkilere de kaç tane yanlış varsa ellerine pergelle o kadar vurmuş. Benim çocuğum iki- üç haftadır şikayetçi. Öğretmen ’Ben istersem size sıfır veririm, kimse bana bir şey yapamaz’ diyormuş. Benim çocuğumun 6 yanlışı çıkmış, 6 kez vurmuş."

 

Eğitim- Sen’den dilekçeli başvuru

 

Olaya ilişkin Eğitim- Sen Antalya Şubesi de bir dilekçeyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Eğitim- Sen’in başvurusunda, deneme sınavında öğretmen Adem Ünlü’nün 5/A ve 5/B sınıflarında yaptıkları yanlış sayısı kadar öğrencilerin ellerine pergelle vurup dövdüğü ve üzerinde ’Eğitim Destek Çubuğu’ yazılı bir sopa bulundurduğu yönündeki şikayetlerin incelenmesi gerekli cezai yaptırımın acilen uygulanması gerektiği belirtildi.

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