Dini okulda çalışan öğretmen porno yıldızı çıkınca kovuldu

Almanya'da yaşayan Julia Pink isimli kadın, alternatif kariyeri olan porno sektörünün keşfedilmesi üzerine öğretmenlik yaptığı dini okuldan kovuldu. Kilise liderleri porno sektçründen ödül kazanması üzerine Pink'in alternatif kariyerini farketti.

Bild gazetesindeki habere göre, Almanya'da dini bir okulda çalışan öğretmen, "okul dışı aktiviteleri" keşfedilince okuldan kovuldu. Okulun kararını temyize götüren kadın, Hristiyanlık değerlerini halen yüceltebileceğini ileri sürdü. Porno dünyasında Julia Pink ismiyle tanınan kadın, Münih'te bulunan Diakonia Almanya Evanjelik Federal Birliği'nde 17 yıl çalıştı. 38 yaşındaki Pink, çocuklara ve öğrenim engeli olan yetişkinlere ders verdi.

Öte yandan hardcore pornolarıyla tanınan ve porno sektöründe çalışan Pink, porno ödüllerinde ödüle layık görülmesi üzerine çalıştığı okul tarafından alternatif kariyer farkedildi ve kendisine bildirim yapılmadan kovuldu. Kilise liderleri Pink'in erotik filmlerinin farkına varınca, kadının okul için uygun olmadığına karar verdi. Kilise sözcüsü, "Uzun yıllardır hizmet etmesine rağmen, öteki çalışmaları bizim yaymaya çalıştığımız mesajla uyuşmuyor" açıklamasını yaptı. Ekim ayında, Pink'in dini birliği mahkemeye vermesi üzerine hâkim, bildirim yapılmadan kovulmasının "adil olmadığı" ancak kovma nedenlerinin "meşru" olduğu hükmüne vardı.

Julia Pink, hâkimin kararını temyize götüreceğini söyledi. Pink, yaptığı açıklamada, "Porno filmler yapıyorum ancak bu benim eğitim veremediği ve Hristiyan değerleri yüceltemeyeceğim anlamına gelmedi. Ben Katoliğim ve inançlıyım. Eş değiştirenler kulübünü ziyaret ediyorum ve porno çekiyorum ama ne olmuş yani?" şeklinde konuştu.

İki çocuğu Pink'ten eğitim alan 32 yaşındaki Christian Herman, "Almanya'da ve dünyada milyonlarca insan porno izliyor ve bu, o kişiler çocuklarını düzgün yetiştiremez anlamına gelmiyor. Bu kadın porno sektöründe çalışıyor diye 'öğretmenlik mesleğini iyi yapamaz' yargısına varılamaz" dedi.