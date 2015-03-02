‘Eğitime destek’ için her yanlışa bir sopa, görevinden etti

Antalya Korkuteli'nde ücretli fen bilgisi öğretmeni A.Ü, sınavlarda yanlış yapan öğrencilerin ellerine vurduğu ve sınıfta 'Eğitime destek çubuğu' yazılı bir sopa bulundurduğu iddiaları üzerine görevinden uzaklaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Korkuteli Yazır Fevziye Polat Ortaokulu'nda ücretli fen bilgisi öğretmeni A.Ü'nün sınavlarda, yapılan yanlış kadar öğrencilerin ellerine vurduğu ve sınıfında 'Eğitime destek çubuğu' yazılı bir sopa bulundurduğu iddiaları üzerine, okul müdürlüğünce 27 Şubat'ta araştırma yapıldı. Araştırmanın sonunda, öğretmenin görevlendirmesi aynı gün Korkuteli Kaymakamlığı’nca iptal edildi ve yerine öğretmen görevlendirmesi yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, konuya ilişkin inceleme ve araştırma yapmak üzere maarif müfettişi görevlendirildi.