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15 Temmuz Darbe Girişimi

MEB Müsteşarı: Kapatılan kurumlardaki 138 bin öğrenci MEB okullarına nakledilecek

MEB, 626 eğitim kurumunu kapatma kararı almıştı

21 Temmuz 2016 22:43

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmada kapatılan okullardaki 138 bin öğrencinin devlet okullarına nakledileceğini açıkladı. Tekin, " Açığa alınan öğretmenlerle ilgili iade sürecinin oluşacağına inanmıyorum. Açığa alınan 22 bin öğretmen aramızdan ayıklanacak" dedi.

 

626 kurum kapatılıyor

 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nca, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”dan haklarında işlem başlatılan 523 özel okul ve 102 diğer eğitim kurumu olmak üzere toplam 626 kurum hakkında kapatma işlemi başlatılmıştı.

 

15 bin 200 personel açığa alındı; 21 bin öğretmenin lisansı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 15 bin 200 personel açığa alınmasından sonra özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı da iptal edilmişti.

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