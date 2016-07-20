Milli Eğitim'de ikinci dalga 6 bin 538 kişiyi vurdu, görevden alınanların sayısı 21 bin 738'e ulaştı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB)15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 15 bin 200 personelin açığa alınmasından sonra 6 bin 538 kişi daha görevinden uzaklaştırıldı. Toplam görevden alınanların sayısı 21 bin 738'e ulaştı.

Milli Eğitimi Bakanlığı’nda dün 15 bin 200 personel açığa alınmış, özel eğitim kurumlarında görev yapan 21 bin öğretmenin de lisansı iptal edilmişti.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) de dün bin 577 dekanın istifasını istenmiş, bugün tüm dekanlar istifa etmişti. Bunun yanında bugün çok sayıda öğretim üyesi ve üniversite personeli de görevden uzaklaştırıldı.