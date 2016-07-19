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15 Temmuz Darbe Girişimi

MEB'de 15 bin 200 personel açığa alındı; özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı iptal edildi

"Bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

19 Temmuz 2016 19:24

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 15 bin 200 personel açığa alınmasından sonra özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı da iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ örgütüyle irtibatlı kamu personeline yönelik olarak kapsamlı bir çalışma yürütülmektir. Bugün itibarıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 15 bin 200 kamu görevi personeli açığa alınmış. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.”

Duyuru, MEB'in Twitter hesabından da duyuruldu. Paylaşılan mesaj şöyle:

 

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