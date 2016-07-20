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15 Temmuz Darbe Girişimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 626 eğitim kurumu için kapatma kararı aldı!

MEB, 524'ü özel okul ve 102'si diğer eğitim kurumu için kapatma kararı aldı

20 Temmuz 2016 22:35

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nca, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”dan haklarında işlem başlatılan 523 özel okul ve 102 diğer eğitim kurumu olmak üzere toplam 626 kurum hakkında kapatma işletimi başlatıldı.

21 bin 738'e uzaklaştırma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), darbe girişimi soruşturmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 15 bin 200 personelin açığa alınmasından sonra 6 bin 538 kişi daha görevinden uzaklaştırlmıştı. Toplam görevden alınanların sayısı 21 bin 738'e ulaşmıştı.

 

 

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