MAZLUMDER'den cenazeye işkence açıklaması: İnsanlık dışı

MAZLUMDER'den Şırnak'ta cenazesi polis aracına bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik'le ilgili yapılan açıklamada, "Hacı Lokman Birlik’in cesedine uygulanan insanlık dışı işkence hakkında yürütülen soruşturmaların bir an önce vicdanları tatmin edecek şekilde neticelendirilmesi ve toplumsal infialin önünü alacak tedbirler geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

MAZLUMDER, 03.10.2015 tarihinde Şırnak'ta Hacı Lokman Birlik'in cenazesine güvenlik güçlerince uygulanan muamele ile ilgili açıklamada bulundu.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:



Savaşın derinleştiği, barışa olan mesafemizin günden güne arttığı günlerden geçiyoruz. Yaşanan her ölümün son olacağı umuduyla, kalıcı ve adil bir barış için girişimlerin artacağına inancımız yaşanan insanlık dışı olayların vuku bulmasıyla birer hayal kırıklığına dönüşüyor. Her kim olursa olsun, kişi yaşamını kaybettiğinde hükmü ortadan kalkar. İnsanlığa düşen görev, yaşamını yitiren kim olursa olsun cenazesinin insan onuruna yaraşır bir biçimde defnedilinceye kadar gerekli saygıyı göstermesidir. Kalıcı ve adil bir barışın gelmesini umutla beklerken bütün umutlarımızı yıkmaya kararlı bir savaş çığırtkanlığının her tarafımızı sardığı, her gün geçmişi çağrıştıran yeni bir olaya şahit olduğumuz günlerden geçerken, 03.10.2015 tarihinde Şırnak Konak Mahallesinde güvenlik güçleri ile PKK bağlantılı YDG-H üyeleri arasında yaşanan çatışma sırasında Hacı Lokman Birlik (24) yaşamını yitirdi. Ardından Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafta, bir cenazenin boğazına ip geçirilerek özel harekat panzerine bağlanıp sürüklendiği görüldü. Bir insanın bedeninin değil tüm insanlık onurunun yerlerde sürüklendiği ve son ana kadar gerçek olmamasını umduğumuz bu görüntülerin gerçek olduğunu, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görüntüler hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisiyle ve akşam saatlerinde vahşetin yayınlanan videosu ile öğrendik.



Yüzyıllardır yeryüzünde var olan savaş olgusu, beraberinde bir hukuku da zorunlu kılmıştır. Savaş hukuku, savaş veya çatışma sırasında sergilenecek davranışların sınırlarını da belirler. Bu bağlamda yaşamını yitiren kim olursa olsun, cesedine işkence etmek savaş hukukunun çiğnenmesidir. Aynı zamanda bu fotoğraflar ile toplumsal bir öfke ve infial açığa çıkmaktadır. Bu infialden kaygımız, çatışmaların daha da derinleşerek toplumda duygusal kopuşun artmasıdır.



İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık, yaşanan bu vahşet ile ilgili hukuki ve idari soruşturma için gerekli talimatlar verildiğini duyurmuştur. Daha önce benzer soruşturma talimatlarından vicdanları tatmin eden sonuçların çıkmamış olması bizi yasal süreçler konusunda endişelendirmektedir. İlgili makamlara, 10 Ağustos 2015 tarihinde, Kevser Eltürk'ün (Ekin Wan) cesedine yapılan insanlık dışı muamele nedeniyle daha önce talimatı verilen soruşturma ile birlikte Hacı Lokman Birlik’in cesedine uygulanan insanlık dışı işkence hakkında yürütülen soruşturmaların bir an önce vicdanları tatmin edecek şekilde neticelendirilmesi ve toplumsal infialin önünü alacak tedbirler geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz.



Ahmet Faruk ÜNSAL



MAZLUMDER Genel Başkan