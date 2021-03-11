MAZLUMDER: KADES'te dil desteği, Türkiye'de konuşulan bütün dilleri kapsamalıdır

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İçişleri Bakanlığı'nın kadına şiddetle mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu Kadın Destek Uygulaması'da (KADES) Kürtçe olmak üzere Türkiye’deki diğer yaygın dillere yer verilmemesinin “ayrımcılık” olduğunu savunurken, yetkililerden bu eksikliğin giderilmesini talep etti.

MAZLUMDER, 1 Ocak 2020'de İçişleri Bakanlığınca imzalanarak yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” uyarınca KADES (Kadın Destek Uygulaması) isimli uygulamada Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca dil seçeneklerinin eklendiğini hatırlatarak, "Bu dil seçeneklerinin hangi kriterlere göre belirlendiği belli olmadığı gibi basında veya uygulamanın herhangi bir yerinde, Türkiye’de var olan diğer dil gruplarına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağı belirtilmemiştir. Şiddetin önlenmesi amaçlanan böyle bir uygulamada, Türkiye’de en fazla konuşulan ikinci dil olan Kürtçe desteğinin ve yaygın diğer dillerin bulunmaması önemli bir eksikliktir" dedi.

MAZLUMDER, açıklamasında "Kadına şiddetin önlenmesi amaçlanan bir uygulamada başta Kürtçe olmak üzere Türkiye’deki diğer yaygın dillere yer verilmemesinin “ayrımcılık” olduğunu vurguluyor, yetkililerden bu eksikliğin giderilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

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