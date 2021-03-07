DEVA kurucularından Gürcan sordu: KADES uygulamasında 6 dil seçeneğinde Kürtçe yok mu?

DEVA Partisi kurucu üye ve stratejist Metin Gürcan, Türk Polis Teşkilatı'nın paylaştığı 6 dilde uygulamaya konulan Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) neden Kürtçe dil seçeneği olmadığını sordu.

2018’de faaliyete geçen Kadın Acil Destek Uygulaması'yla ilgili Türk Polis Teşkilatı 6 dil seçeneğini duyurdu. Diller arasında Türkçe, Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca bulunuyor.

DEVA Partili Metin Gürcan, polis teşkilatının sosyal medya paylaşımına yanıt vererek; "Peki Kürtçe????" yanıtını verdi.

KADES nedir?

Kadın Destek Uygulaması, (KADES) İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla mobil aplikasyonu olarak 24 Mart 2018’de hizmete girdi. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal mağazalardan indirebileceği “Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru oldukları acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları sağlanıyor. Sistem “Panik butonu” olarak nitelendiriliyor.