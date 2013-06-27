Mavi Marmara için tazminat görüşmeleri çıkmaza girdi

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkisi, Türkiye'den özür dilenmesine karşın, gelen tepkilerin 'aşağılayıcı' olduğunu belirtti. İsrailli yetkililer, ödenmesi öngörülen tazminat miktârındaki anlaşmazlığın ve Türkiye'nin İsrailli ordu mensuplarına dava açmama sözü vermemesinin sıkıntı yarattığını dile getirdi.

Milliyet gazetesinde konuya ilişkin çıkan haber şöyle:

Tazminatın pazarlığı bitmiyor

İsrailli kaynaklara dayanarak iki taraf arasında kurbanların ailelerine verilecek tazminatla ilgili görüşmeleri ‘tipik Kapalıçarşı pazarlığına’ benzeten gazete telaffuz edilen sayıları açıkladı. Görüşmelerin başında Ankara toplam 40 milyon dolar tazminat talep edince İsrail’in önerdiği 5 milyon dolarlık öneriyle uçurum oluştu. Son günlerde gerçekleşen temaslarda ise Türk tarafı 24 milyon dolara razı olduğunu açıklarken İsrail de teklifini 14 milyon dolara çıkardı.





İsrail lobisinden yardım bekleniyor

Mavi Marmara baskınında yer alan askerlere ve dönemin Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkenazi’ye karşı açılan davaların da geri çekileceğinin ‘sözünün verilmemesiyle’ çok sinirlenen İsrail tarafının başka yollara başvurma ihtimali de bulunuyor. Üst düzey bir diplomat Yedioth Ahronot’a “Kandırılmış hissediyoruz" açıklamasını yaptı. Türklerin bu kötü davranışları için bedel ödemesinin zamanı geldi” dedi. Haberde yer alan iddiaya göre Ankara’ya ‘yaptıklarının diplomatik bedeli İsrail yanlısı bir Temsilciler Meclisi üyesinin yardımıyla ödettirilecek’. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama’nın baskısıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemesi iç politikada milliyetçi çevreler tarafından sertçe eleştirilmişti.