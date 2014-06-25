Masum Türker: Erdoğan'ın ziyareti vedaymış gibi hissettirdi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, "Daha partisi, resmen gelirken bile 'adayımız' diye telaffuz etmiyor, medya telaffuz ediyor. Bize davranışlarından, konuşmalarından Genel Başkanlıktan vedaymış gibi hissettirdi. Neler yapılacağını söyledi ama kendisinin bile telaffuz etmediği bir şeyi, 'Biz destekleriz' ya da 'desteklemeyiz' demek Türkiye'de zaten yanlış olan siyaseti biraz daha yanlışlığa itmek demektir" dedi.

Türker, Başbakan Erdoğan ile DSP Genel Merkezinde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla başlattığı bu görüşmelerde adayın kim olduğunu ya da olup olmayacağını söylemediğini aktaran Türker, "Bir taraftan 'ben aday olacağım', bir taraftan da genel başkanlıktan veda görüşmesi gibi. Çünkü genel başkan sıfatıyla ziyaret ettiğinin altını çiziyor" dedi.

Türker, iktidar partisinin adayı olarak geçen dönem Abdullah Gül'ün de DSP'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, o ziyaretteki yaklaşımla bu yaklaşımın birbirine benzediğini ancak Başbakan Erdoğan'ın, adayların resmi bildiriminden önce adaylığı dillendirmek istemediğini anladıklarını ifade etti.



Türkiye'de halkın istediği kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyemediğini, 20 milletvekilinin imzasıyla veya oyu yüzde 10'u geçen partilerce aday gösterildiğine dikkati çeken Türker, halk tarafından cumhurbaşkanı seçimi yapılacaksa da cumhurbaşkanı adaylarını belirleme yetkisinin sadece parlamentoda olmasının bu seçimin halkın iradesine dayanmayacağını da Erdoğan ile paylaştığını kaydetti.

Aday olması halinde Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyeceklerinin sorulması üzerine Türker, bütün adayları dinleyeceklerini vurguladı. Türker, şöyle konuştu: "Bize davranışlarından, konuşmalarından Genel Başkanlıktan vedaymış gibi hissettirdi. Neler yapılacağını söyledi ama kendisinin bile telaffuz etmediği bir şeyi, 'biz destekleriz' ya da 'desteklemeyiz' demek Türkiye'de zaten yanlış olan siyaseti biraz daha yanlışlığa itmek demektir. O da dedi ki, 'Salı günü açıklayacağım'. Demek ki kendi grubunda paylaşacak."

'Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan kötü söz etmedik'

Görüşmede Ekmeleddin İhsanoğlu'nun isminin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine de Türker, "Ondan bahsettik, söz ettik ama kötü söz etmedik. Başbakan da kötü etmedi. Ekmeleddin Bey'in aday olduğunu söyledi. Biz, 'Aday adayı daha' dedik. Adayı demek Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği gün demektir" dedi.

'Başbakan'ı neşeli buldum'

Cumhurbaşkanlığına soyunanların Türkiye'nin siyasetinin yönlendirilmesinde rolü olanlar ziyaret edildikten sonra ortaya çıkmasını sağlıklı bulduğunu belirten Türker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başbakan'ı biraz neşeli buldum. Bu neşesini ya adaylığına doğru yaklaşmaktan kaynaklandı diye değerlendirdik, kendisiyle de bu espriyi yaptık, ya da neşesi biraz da bugünlerde, rest çektiği muhalefet yapısıyla diyalog kurma noktasına gelmesine bağladık. Hangisi olursa olsun, hep neşeli olsun ki, bu ülkede kutuplaşma olmasın. Özellikle bunu kendisine söyledik"