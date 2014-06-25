AKP, isimsiz cumhurbaşkanı için imza topladı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da AKP'nin Cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna açıklayacağını açıklamasının ardından bugün Meclis’te AKP’li milletvekillerinden cumhurbaşkanlığına aday göstermek üzere isim kısmı boş bırakılmış şekilde resmi imza toplanmaya başlandı.

AKP’liler kendilerine sözlü olarak, (Başbakanımız için) denilen cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi amacıyla isim kısmı boşluk bırakılmış forma Meclis Genel Kurulu’nda imza atıyor.

AKP grubunda TBMM Genel Kurulu’nun bugün saat 14:00'de (25 Haziran 2014) açılmasıyla birlikte hareketli saatler yaşanmaya başladı. Grup yöneticileri, AKP’li 313 milletvekilinin isim listesi olan dosya formuyla kuliste dolaşmaya başladı. Bu imza toplama telaşının cumhurbaşkanlığı adaylığı için olduğu öğrenilirken, AKP’li vekiller aslında kimin aday olacağını bilmeden imza atmış oldu. Grup yöneticilerince kendilerine sözlü olarak Başbakanımız için açıklaması yapıldı. Türkiye, demokrasi tarihinde belkide ilk kez TBMM çatısı altında cumhurbaşkanlığı için oylama yapılmadan gerçekleşecek olan süreçte, milletvekilleri ortada resmi yazıda hiçbir isim olmaksızın tercih haklarını kullanmış oldular.

AKP Giresun Milletvekili Mehmet Geldi, forma imza atmasıyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "2023 hedefine giden yol için" diye tweet attı.

Öte yandan CHP ve MHP'de ortak Köşk adayları Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu için imza formu açılırken vekillere zorlama yapılmaması konusunda fikir birliğine varıldı. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ekmeleddin için CHP imza istedi vermedim. Apo'nun 2-3 güne atayacağı adaya 1 HDP'li, Tayyip'in atayacağı Tayyip'e 1 AKP'li itiraz edecek mi?" ifadesini kullandı.

Bu çerçevede CHP’li muhaliflerce İhsanoğlu için imza verilmeyeceği anlaşıldı. Ancak AKP’de 313 vekilden Başbakan Erdoğan'ın bizzat talimatıyla imza alınacağı öğrenildi.