T24 LogoT24 Logo
Politika

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı adayımızı az çok biliyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'nin cumhurbaşkanı adayının 1 Temmuz Salı günü açıklanacağını söyledi

25 Haziran 2014 21:42

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı adayımızı az çok biliyoruz' diye konuştu.

Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle: "1 Temmuz Salı günü bir mani olmazsa Başbakanımızın adaylığı büyük ölçüde açıklanacak.

Görüştüğü her kesim kendisinin aday olması yönünde görüş bildirdi. Kalan sadece kendisinin adaylığı konusunda takdirde bulunmasıdır.

Cumhurbaşkanı adayımızın kim olacağını az çok biliyoruz. Bugünden sonra sayın Başbakan’ımızın yerine kim geçici de olsa Başbakan olacak bunlar özel konulardır şu an konuşulmaması gerekir.

Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Başbakanımız da açıklanacaktır.

Aziz milletimiz Ak Parti’nin adayı kim olursa onu seçecektir."

 

ETİKETLER

bülent arınçcumhurbaşkanıakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24