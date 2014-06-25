Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı adayımızı az çok biliyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı adayımızı az çok biliyoruz' diye konuştu.

Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle: "1 Temmuz Salı günü bir mani olmazsa Başbakanımızın adaylığı büyük ölçüde açıklanacak.

Görüştüğü her kesim kendisinin aday olması yönünde görüş bildirdi. Kalan sadece kendisinin adaylığı konusunda takdirde bulunmasıdır.

Cumhurbaşkanı adayımızın kim olacağını az çok biliyoruz. Bugünden sonra sayın Başbakan’ımızın yerine kim geçici de olsa Başbakan olacak bunlar özel konulardır şu an konuşulmaması gerekir.

Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Başbakanımız da açıklanacaktır.

Aziz milletimiz Ak Parti’nin adayı kim olursa onu seçecektir."