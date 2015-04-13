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Yaşam
Deutsche Welle

Mars’ta su izleri

NASA’nın Curiosity uzay aracı, Kızıl Gezegen’de hâlâ sıvı halde su olduğuna dair izler buldu. Daha önce gezegende suyun sadece donmuş halde bulunduğu düşünülüyordu.

13 Nisan 2015 23:07


Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Mars'ta günümüzde de sıvı halde su bulunduğuna dair izler keşfedildi.

Curiosity tarafından yapılan ölçümlere göre, akşamları zeminin üst 5 santimetrelik kısmında hava neminden bir çeşit tuz çözeltisi oluştuğu, sabahları ise yine buharlaştığı bildirildi.

Ancak bilim insanları, yine de gezegende yaşam için çok az su olduğunu ve çok soğuk olduğunu tahmin ediyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Morten Bo Madsen, “Zeminde kalsiyum perklorat keşfettik. Uygun koşullar altında kalsiyum perklorat atmosferdeki su buharını emer” dedi.

Madsen, Curiosity'den gelen ölçümler ışığında, bu koşulların geceleri ve kışın doğrudan güneşin doğmasının ardından ortaya çıktığını belirtti.

Daha önceki araştırmalarda, Mars'ın kutup bölgeleriyle kuzey ve güney yarım kürede orta enlemler civarında buzullar olduğu tespit edilmişti. Buzulların yaklaşık 150 milyar metreküp su tuttuğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NASA CuriosityKızıl GezegenGeoscienceMarsMorten MadsenCuriosityWelle Türkçe DW/dpaBS/ÇA

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