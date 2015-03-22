Mars'ta gizemli toz bulutu bulundu

MAVEN, bu toz bulutuna rastladığı sırada Mars'a Ekim ayında çarpan kuyruklu yıldızın kalıntılarının peşindeydi. MAVEN bilim adamı Laila Andersson, "beklemediğimiz bir şey gördük" diyor. Mars'ı saran toz bulutunun yüksekliği, yüzeyden 1.000 kilometreyi aşıyor. Andersson, Mars'ın çevresinde böyle bir katmanı veya toz kümesini ilk defa keşfettiklerini söylüyor.

Bilim adamları, yaşanan bu olayın etkilerinin kısa mı, yoksa uzun mu süreceğini bilmiyorlar. Tozun nereden geldiği de henüz bilinmiyor. MAVEN, toz bulutunun seviyesinin, yörüngenin farklı bölgelerinde farklılık gösterdiğini, daha alt seviyelerde daha yoğun olduğunu bulduğundan, tozların bilinmeyen bir mekanizmayla yerden yükselmiş olma ihtimali var.

Andersson şöyle devam ediyor:

"Kaynağın Mars atmosferi olduğunu sanıyoruz, ancak tozu alçak irtadan 200 kilometreye yükseltecek bir işlem yok. Dolayısıyla kaynak atmosfer ise, (tozu) yukarı taşıyan işlemin ne olduğunu anlamıyoruz."

Tozun Mars'ın ayları olan Phobos ve Deimos'tan, güneş fırtınaları yoluyla gelmiş olma ihtimali de var. Söz konusu toz, uzayda dolaşan kuyruklu yıldız tozlarının Mars'a düşmesiyle oluşmuş da olabilir