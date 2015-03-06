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Yaşam
Deutsche Welle

Mars’ta Arktik’ten büyük okyanus

NASA bilim insanları tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, Mars’ta bir dönem Arktik Okyanusu’ndan daha büyük bir okyanus vardı.

06 Mart 2015 16:24

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Mars'taki okyanus gezegenin Kuzey Kutbu'nun
neredeyse yarısını kaplayacak kadar genişti.

Kızıl Gezegen'deki
su miktarı hakkında tahminler içeren yeni araştırma, Mars atmosferindeki iki hafif
farklı su formlarının (HDO ve H2O )gözlemlenmesi sonucu
hazırlandı.

Araştırmaya göre, Kızıl Gezegen bir dönem, 137 metre derinliğe sahip suyla kaplıydı ve bu bazı
bölgelerde 1,6 kilometre derinliğe ulaşıyordu.

NASA'nın çalışması Mars'taki suyun
yüzde 87 kadarının uzayda kaybolduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı Geronimo Villanueva, “Çalışmamız Mars'ta bir dönem ne kadar su bulunduğu
konusunda somut bir tahmin içeriyor” dedi. Villanueva, “Bu çalışmayla, Mars'taki suyun geçmişinin
daha iyi anlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Yazarlardan Michael Mumma ise “Mars'ın bu kadar fazla su kaybetmesi, gezegenin tahmin
edilenden daha uzun süre suyla kaplı olduğunu gösteriyor. Bu da gezegende bir dönem hayat
olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NASAMarsArktik OkyanusuKuzey KutbuGezegenH2OKızıl GezegenGeronimo VillanuevaMichael MummaDeutsche Welle Türkçe AFPBS/HS

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