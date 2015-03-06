Mars’ta Arktik’ten büyük okyanus

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Mars'taki okyanus gezegenin Kuzey Kutbu'nun
neredeyse yarısını kaplayacak kadar genişti.
Kızıl Gezegen'deki
su miktarı hakkında tahminler içeren yeni araştırma, Mars atmosferindeki iki hafif
farklı su formlarının (HDO ve H2O )gözlemlenmesi sonucu
hazırlandı.
Araştırmaya göre, Kızıl Gezegen bir dönem, 137 metre derinliğe sahip suyla kaplıydı ve bu bazı
bölgelerde 1,6 kilometre derinliğe ulaşıyordu.
NASA'nın çalışması Mars'taki suyun
yüzde 87 kadarının uzayda kaybolduğunu ortaya koydu.
Çalışmanın başyazarı Geronimo Villanueva, “Çalışmamız Mars'ta bir dönem ne kadar su bulunduğu
konusunda somut bir tahmin içeriyor” dedi. Villanueva, “Bu çalışmayla, Mars'taki suyun geçmişinin
daha iyi anlayabiliriz” şeklinde konuştu.
Yazarlardan Michael Mumma ise “Mars'ın bu kadar fazla su kaybetmesi, gezegenin tahmin
edilenden daha uzun süre suyla kaplı olduğunu gösteriyor. Bu da gezegende bir dönem hayat
olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.