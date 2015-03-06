Mars’ta Arktik’ten büyük okyanus

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Mars'taki okyanus gezegenin Kuzey Kutbu'nun

neredeyse yarısını kaplayacak kadar genişti.

Kızıl Gezegen'deki

su miktarı hakkında tahminler içeren yeni araştırma, Mars atmosferindeki iki hafif

farklı su formlarının (HDO ve H2O )gözlemlenmesi sonucu

hazırlandı.

Araştırmaya göre, Kızıl Gezegen bir dönem, 137 metre derinliğe sahip suyla kaplıydı ve bu bazı

bölgelerde 1,6 kilometre derinliğe ulaşıyordu.

NASA'nın çalışması Mars'taki suyun

yüzde 87 kadarının uzayda kaybolduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı Geronimo Villanueva, “Çalışmamız Mars'ta bir dönem ne kadar su bulunduğu

konusunda somut bir tahmin içeriyor” dedi. Villanueva, “Bu çalışmayla, Mars'taki suyun geçmişinin

daha iyi anlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Yazarlardan Michael Mumma ise “Mars'ın bu kadar fazla su kaybetmesi, gezegenin tahmin

edilenden daha uzun süre suyla kaplı olduğunu gösteriyor. Bu da gezegende bir dönem hayat

olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

