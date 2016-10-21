Mars'a inmesi planlanan Schiaparelli'den kötü haber

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak projesi çerçevesinde Mars'a gönderilen ancak ‘Kızıl Gezegen’e ulaşmasının ardından sinyal alınamayan Schiaparelli’den kötü haber geldi.



Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) yapılan açıklamada, NASA’nın Mars uydusunun çektiği görüntülerin, Schiaparelli’nin 2-4 kilometre mesafeden gezegenin yüzeyine düştüğünü ve çarpmanın etkisiyle mahvolduğunu gösterdiği belirtildi.



Kızıl Gezegen’e gönderilen Schiaparelli’yle olan bağlantı, çarşamba gece Mars yüzeyine ulaşmasından 50 saniye önce kesilmişti. ESA’dan yapılan açıklamada, 577 kilogram ağırlığındaki disk şekilli Schiaparelli’nin ‘beklendiği gbi davranmadığı’ kaydedilmişti.

