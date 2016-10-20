Avrupa Uzay Kurumu: Mars keşif robotumuz Schiaparelli kayıp

Mars yüzeyine inmek üzere Avrupa Uzay Kurumu (ESA) tarafından 7 yıl önce fırlatılan ve neredeyse 500 milyon kilometre yol alan Schiaparelli adlı küçük keşif robotunun akıbeti bilinmiyor.

ESA bugün bir açıklama yaparak, robotun yüzeye parçalanmadan inip inemediğini henüz belirleyemediğini bildirdi.

Avrupa Uzay Kurumu'nun gezegenlerle ilgili çalışmalarından sorumlu Andrea Accomazzo, bugün kurumun Almanya'nın Darmstadt kentindeki kontrol merkezinden internet üzerinden bir basın toplantısı yaparak robotu kaybettiklerini itiraf etti.

Accomazzo, "Henüz robotun inişi sırasındaki koşulları belirleyebilmiş değiliz. Yüzeye parçalanmadan inebilip inemediğini belirlemek için verilerin daha kapsamlı bir analizi gerekiyor" dedi.

Schiaparelli'nin radyo sinyalleri Mars'a inmesi beklenen andan bir dakika önce kayboldu.

Mars yörüngesindeki uydular henüz konuya ışık tutacak bir ipucu bulamadı.

Amerikalıların göndermiş olduğu bir uydu Schiaparelli'ye çağrı sinyali gönderdi ama cevap alamadı.

Robotun inerken yüzeye çarparak parçalanmış olmasından korkuluyor.

Avrupa Uzay Kurumu ise henüz umudu tamamen kesmiş değil. ESA mühendisleri radyo sinyalleriyle kurulan iletişimin kesilme sebebini araştırmayı sürdürüyor.

Bu çalışma günlerce sürebilir.

En önemli ipucunun Schiaparelli'nin fırlatıldığı TGO uydusundan gelmesi bekleniyordu.

Schiaparelli Mars yüzeyine doğru inerken TGO bir yandan kendisini gezegenin yörüngesine oturtuyor ama diğer yandan da inişe geçen robotu izliyordu.

Fakat bugün yapılan basın toplantısından, ESA uzmanları ve Schiaparelli robotunu yapan uzmanların gelen verileri gece boyunca inceledikten sonra bir sonuca ulaşamadıkları anlaşılıyor.

ESA'da Schiaparelli'nin kaderi konusunda karamsar bir hava var ama en azından TGO uydusunun Mars yüzeyine oturmuş olmasından çok memnunlar.

Bu uydu ESA'nın Rusya Uzay Kurumu Roscosmos ile ortak projesi ExoMars 2016 açısından hayati önem taşıyor.

Yörüngeye oturan TGO bir yıl boyunca gezegenin yüzeyindeki metan, su buharı ve nitrojen dioksit gibi gazların hareketlerini izleyecek.

Çok küçük miktarlarda bulunmalarına rağmen, bu gazlar, özellikle de metanın Mars'ın özelliklerini anlamakta hayati ipuçları barındırdığı düşünülüyor.

Avrupa Uzay Kurumu 2021 yılında Mars'a altı tekerlekli daha gelişkin gezici bir robot indirmeyi planlıyor.

Fakat Schiaparelli'nin kaybolduğu kesinleşirse, bu 2003 yılında da Beagle-2 robotunu kaybeden ESA açısından büyük bir hayal kırıklığı olacak.

Bunun da ötesinde ESA, kendisini fonlayan Avrupa hükümetlerine, yeni uzay çalışmalarına harcanacak paranın gerçekten boşa gitmediğini anlatmakta zorlanacak.