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Kültür-Sanat

Marquez'in arşivi 2.2 milyon dolara ABD'de

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 25 farklı dile çevrilen ve 50 milyondan fazla satan ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ eserinin orijinalini de bulunuyor

26 Şubat 2015 14:24

ABD ’deki Teksas Üniversitesi’nin, İspanyol dilinin en büyük yazarlarından biri kabul edilen Kolombiyalı gazeteci-yazar Gabriel Garcia Marquez’in kişisel arşivi için 2.2 milyon dolar ödediği açıklandı. Teksas Üniversitesi Harry Ransom Merkezi Sözcüsü, Marquez’in 10 romanının orijinallerinin de bulunduğu arşiv için 2.2 milyon dolar ödediklerini söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 25 farklı dile çevrilen ve 50 milyondan fazla satan ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ eserinin orijinalinin de bulunduğu arşivde Marquez’in Graham Greene, Milan Kundera, Günter Grass ve Carlos Fuentes gibi yazarlara gönderdiği mektuplar ve yazarın yakın arkadaşlarından Fidel Castro ile ilgili belgeler de yer alıyor.

Umur Koçak Semiz‘in AA’da yer alan haberine göre, Nobel ödüllü yazarın geçen yıl yaşamını yitirmesinin ardından kasım ayında kişisel arşivini satın alan Teksas Üniversitesi, gelecekte yapılacak satın almaları etkilememesi için miktarın açıklanmamasına karar vermişti. Ancak Adalet Bakanlığı, 19 Şubat’ta üniversiteden ödenen tutarı açıklamasını istemişti.

Yaklaşık 50 yıllık bir dönemi kapsayan ve 2 bin parçadan oluşan arşivde 40’tan fazla fotoğraf albümü, Marquez’in eserlerini yazdığı Smith Corona daktiloları ve beş bilgisayarının yanı sıra yarım kalan eseri ‘Birbirimizi Ağustos’ta Göreceğiz’ de bulunuyor.

Amerikan emperyalizmine yönelik sert eleştirileri nedeniyle yıllarca ABD’ye girişine izin verilmeyen Marquez’in kişisel arşivi, Harry Ransom Merkezi’ndeki araştırma kütüphanesinde sergilenecek.

Latin Amerika’nın büyüleyici dünyasını ve çılgınca ikilemlerini kaleme aldığı eserleriyle Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ve 17. yüzyıl yazarı Miguel de Cervantes’ten bu yana İspanyol dilinin en önemli yazarı kabul edilen Marquez, 17 Nisan’da 87 yaşında hayata veda etmişti.

Kolombiyalı ve Meksikalı hayranlar tepki göstermişti

Hayranları arasında “Gabo” olarak da bilinen Marquez’in arşivinin Teksas Üniversitesi’ne satılması, Kolombiya ve Meksika tarafından eleştirilmişti. Kolombiya Kültür Bakanı Mariana Garces, arşivin Teksas Üniversitesi tarafından satın alınmasının ülke için büyük kayıp olduğunu söyledi. Marquez ailesi ise Kolombiya hükümetinin yazarın arşivi için kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçmediğini belirtmişti.

Marquez ailesi ise arşivin açık artırmaya çıkarılmadığını, dünyaca ünlü edebiyat arşivi nedeniyle Ransom Merkezi’ne satıldığını açıklamıştı.

Ransom Merkezi, 2005’te Watergate dosyaları için gazeteciler Bob Woodward ve Carl Bernstein’a 5 milyon dolar, 2008’de Nobel ödüllü yazar Norman Mailer’in arşivi için 2,5 milyon dolar ve 2011’de de Güney Afrikalı yazar J.M. Coetzee’nin arşivi için 1,5 milyon dolar ödemişti.

Harry Ransom Merkezi, aynı zamanda Jorge Luis Borges, William Faulkner, James Joyce, Samuel Beckett, Ernest Hemingway ve John Steinbeck gibi 20. yüzyılın en önemli yazarlarından bazılarının arşivlerine de ev sahipliği yapıyor

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