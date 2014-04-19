Gabrial Garcia Marquez'den okuyucularına sürpriz miras: Ağustos'ta görüşürüz

Kolombiyalı efsane yazar Gabriel Garcia Marquez'in ölümü tüm dünyayı yasa boğdu ancak, Buenos Aires'teki edebiyat çevrelerinde Marquez'in ölmeden önce okurlarına son bir roman bıraktığı konuşuluyor.



Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, “Ağustos'ta Görüşürüz” başlığı taşıdığı söylenen eseri Garcia Marquez son günlerinde tamamlamış, eğer söylentiler gerçekse kitap ağustos ayında piyasaya çıkacak.

Yayımlanmayan kitabı

Garcia Marquez son romanında her sene 16 Ağustos günü annesinin mezarının bulunduğu Karayipler’de bir adayı ziyaret eden 53 yaşındaki Ana Magdalena'nın öyküsünü anlatıyor. 28 sene boyunca eşine sadık olan Maria annesinin mezarını ziyaret ettiği bir 16 Ağustos günü kaldığı otelde birisiyle karşılaşır ve geceyi onunla tamamlar. Adam ayrılmadan önce komodine bir bilet bırakarak odadan çıkar.

Garcia Marquez'in 1999'da bir konferansta okuduğu fakat asla yayımlanmayan kitabının diğer bölümleri bilinmiyor. Ancak kitabın Ana Magdelana'yı anlatan beş bölümden oluşacağı söyleniyor.

Ağustos'ta Görüşürüz'ün ilk satırları şöyle başlıyor:

"Her 16 Ağustos günü, Ana Magdalena Bach kendisini annesinin gömülü olduğu mezarlığa götürecek feribota binerdi. Orada taşlarını temizlediği mezarın üzerin birkaç çiçek bırakıp dua okuduktan sonra kendisini eve götürecek gemiye binmeden akşam yemeğinde bir kadeh attığı ve birkaç saat dinlendiği -turizm furyasının yükselttiği daha lüks ve modernlerinin varlığına rağmen hep aynı- otele yönelirdi. 28 sene boyunca hep böyle yaptı, hayatı boyunca sahip olup evlendiği tek adamla yaptığı gibi. Ancak bu son ziyaretinde, buzlu ve sodalı cinini yudumladğı otelinde melez bir kız tarafından söylenen Debussy'nin “ay ışığı” sonatının ezgileri fonda çınlarken, Ana Magdalena'nın gözüne biraz rustik görünümlü utangaç bir adam çarptı ve Ana ikinci kez bile düşünmeye gerek duymadan birlikte bir kadeh içmeye davet etmek üzere adamın masasına yöneldi.”

