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Kültür-Sanat

Marquez'in kişisel arşivi Teksas Üniversitesi'nde

Arşiv, üniversitenin araştırma kütüphanesi olan Harry Ransom Merkezi'nde tutulacak

26 Kasım 2014 10:04

Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in kişisel arşivini ABD Austin'de bulunan Teksas Üniversitesi satın aldı.

Arşive Marquez'in kitaplarından onunun orjinal kopyaları da dahil. Bunların arasında yazarın dünyaca ünlü kitabı "Yüzyıllık Yalnızlık" 'ın el yazması da bulunuyor.

Kolombiya Kültür Bakanı Mariana Garces arşivlerin ABD'deki bir üniversiteye satılmasının ülkenin kaybı olduğunu söylerken, Nisan ayında 87 yaşında hayatını kaybeden yazarın ailesi, hükümetten kimsenin kendilerine arşiv için ulaşmadığını söyledi.

50 yıllık bir zaman dilimine uzanan arşivin içerisinde, Marquez ile Graham Greene, Gunter Grass ve Carlos Fuentes gibi yazarlarla yaptığı yazışmalara ait mektuplar da var.

Marquez'in siyasi çalışmalarına ait malzemeler ile yazarın Fidel Castro ile yakın arkadaşlığına dair parçalar da arşivde yer alıyor.

Arşiv, üniversitenin araştırma kütüphanesi olan Harry Ransom Merkezi'nde tutulacak.

 

BBCTürkçe

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