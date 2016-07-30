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15 Temmuz Darbe Girişimi

Marmaris'te yakalanan Zekeriya Kuzu ve 2 asker tutuklandı

Binbaşı Taner Berber ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen'in emniyetteki işlemleri sürüyor

30 Temmuz 2016 22:42

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele saldırı düzenleyen Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu ve 2 darbeci asker tutuklandı.

Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisindeki bir menfezde 25 Temmuz'da yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görevli 7 darbeci askerden Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kuzu, Çıkat ve Gülerden, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yoğun güvenlik önlemi altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen darbeci askerler, daha sonra Ankara'daki cezaevine gönderildi.

25 Temmuz'da yakalanan askerlerden astsubay İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü önceki gün tutuklanırken, Binbaşı Taner Berber ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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