Marmaris'te Ensar Vakfı aleyhine imza kampanyası başlatan STK'lara gözaltı

Karaman'daki tecavüz skandalının ardından eleştirilerin odağındaki Ensar Vakfı'nın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki şube yöneticileri, okullarda faaliyette bulunmamaları için imza kampanyası başlatan aralarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Haziran Hareketi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de bulunduğu STK'lar için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından gözaltına alınan 3 kişi Çarşı Polis Merkezi'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Gündoğan'ın haberine göre, dün saat 12.00'de Veli Derneği, Eğitim-Sen, Haber-Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Kalimerhaba Derneği, Birleşik Haziran Hareketi ve Kıyılar Herkesin İşgale Son Platformu üyeleri Atatürk Caddesi'nde bulunan Saman İskelesi'nde bir araya gelerek Ensar Vakfı'nın okullarda faaliyetlerinin durdurulması için imza kampanyası başlattı.

İskelenin demir korkuluklarına 'Ensar beynimizi yıkama', 'Ensar değil sansar', 'Laik ve bilimsel eğitim istiyoruz', 'Ensar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Vakfı', 'Tecavüzü meşrulaştırmayınız' dövizleri asan grup, 'Ensar Vakfı'nı okullarda istemiyoruz. Konferans adı altında velilerin izni alınmadan vaaz ile çocuklarımızın beyinlerinin yıkanmasını istemiyoruz. Laik ve bilimsel eğitim istiyoruz' yazılı pankart açtı.

Ensar Vakfı Marmaris Şube yönetimi bugün, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla grup hakkında nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Marmaris Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, imza kampanyasını sürdüren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 3'ünü gözaltına alarak Çarşı Polis Merkezi'ne getirdi. Doktor raporları ve ifadeleri alınan sivil toplum kuruluşu temsilcileri nöbetçi savcı talimatıyla serbest bırakıldı.





"Hakaret etmedik"



Çarşı Polis Merkezi önünde açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, "Ensar Vakfı'nın okullardan elini çekmesi için üç günlük imza kampanyası yapmak için Marmaris Kaymakamlık makamından izin aldık. Kampanyanın ikinci gününde polisler yanımıza geldi. İfademizi verdik, elimizde bulunan döviz ve pankartlarımızda hakaret içeriği yoktur" dedi.



Marmaris'te birçok dernekte yönetim kurulu üyeliği yapan Nazan Bayındır ise , "Ensar Vakfı'nda gerçekleştirilen tecavüz vakaları ile ilgili açıklamamızda 10 kişinin imzası bulunuyordu. Arkamızda bulunan dövizlerde Ensar Vakfı hakkında hakaret içeren yazılar bulunduğu ve sözler sarf ettiğimiz iddiasıyla ifademize başvurulacağı bildirildi. Bugün bu 10 kişiden 3'ü ifade verdi. Bizler, yasal olarak tüm izinlerimizi aldık. Eylemimizde kimseye hakaret durumu yoktur" dedi.

Çarşı Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan grup, Saman İskelesi'ne giderek açtıkları stantta imza kampanyasına devam etti. Dün ve bugün yaklaşık bin kişinin imza verdiği bildirildi.



