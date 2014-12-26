Marmaray'ın 38 vagonu 'uygun ray sistemi bulunmadığı' için çürümeye mi terk edildi?

Marmaray projesi için, yaklaşık 12 milyon Euro harcanarak alınan 38 vagonun, "uygun ray sistemi bulunmadığı" için atıl durumda bekletildiği ortaya çıktı. Trenlerin fizibilite yapılmadan satın alındığı ve mevcut hatlarda dönüş yapamadıkları için kullanılmaz durumda oldukları belirtildi.

Cihan Acar’ın Bugün gazetesindeki haberine göre, her biri 10 vagondan oluşan trenlerin, ana istasyonları olan Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme’de dönüş manevrası yapabilecekleri altyapı alanı bulunmuyor.



2004 yılında yapımına başlanan Halkalı ve Gebze arasında uzanan 76 kilometrelik Marmaray projesinin sadece 13 kilometrelik kısmı kullanıma açıldı.



Hizmete girdiği günden beri altyapı eksikliğiyle tartışmalara yol açan projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Güney Kore'den ithal ettiği 440 vagonu 2012 yılında Türkiye'ye getirdi.



5'li ve 10'lu vagonlar olmak üzere getirilen vagonlardan 12 adet 5 vagonlu tren 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete girdi. Fakat geriye kalan 38 adet 10'lu vagon henüz uygun bir ray sistemi olmadığı için 3 yıldır kullanılamadı.

Boyları uzun geldi

Boyları 244 metre olan 10'lu vagonlar Marmaray hat üzerinde dönüş manevra alanı olmadığı için şu anda Haydarpaşa Garı’nda atıl bir şekilde bekletiliyor.



Tanesi 12 milyon euro olduğu tahmin edilen bu 10'lu vagonların 3 yıldır çürümeye terk edildiğine dikkat çeken Birleşik Taşımacılar Sendikası Genel Sekreteri Hasan Bektaş şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"İçinde çok hassas elektronik cihazlar olan bu trenler 3 yıldır burada. Kar, yağmur yağıyor ve zarar görüyor sonuç olarak. Projede belirlendiği gibi trenler çalışmıyor."

'Sistemler kontrol edilmedi'

Bektaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu onlu setler dediğimiz trenler şu anda Ayrılıkçeşme Kazlıçeşme arasında kullanılabilecek durumda değil. Boyları uzun olduğu için Ayrılıkçeşme’ye gittiğinde oradan geri dönüş için manevra yapacak alan yok. Aynı durum Kazlıçeşme için de geçerli. Bunlar burada bekletiliyorlar. Bundan da önemlisi tren içi ekipmanları tam olarak bitmedi. Bir buçuk aydan beri bu trenler için geceleri deneme sürüşleri yapılmaya başlandı. Ama henüz olumlu sonuç alınamadı."

'Hala birçok eksiklik var'

Marmaray'ın kullanılamayan trenlerinin Güney Kore'den geldiğinden beri hiç bir teste tabi tutulmadığına dikkat çeken Bektaş, tren işletmeciliği yapmayan bir kurumun bu trenleri satın aldığını belirtti.

Bu sebeple, trenlerin kontrolü yapılsa dahi sisteme tam uyum sağlayamayacağını belirten Bektaş şöyle devam etti:



"Dolayısıyla bu trenlerin hepsi sistemden geçse bile bazı sistemler yine bu trenlere uymayacak. Bu trenlerin üzerindeki sistemlerin burada takılması gerekiyor.



Daha önce de Güney Kore'de denenmediği için önce Türkiye'de deneniyor. Hala birçok eksiklik var.”

Kaderine terk edildiler

Bektaş, Marmaray'da kullanılmak üzere getirilen trenlerin üç yıl önce Türkiye'ye getirildiği bilgisini verdi:

"Kullanılmayan 10'lu vagonlar, yaklaşık iki yıl Edirne ve İzmit'te bekletildi. Daha sonra ise bir kısmı Haydarpaşa garına getirilerek bekletilmeye alındı. Şu anda Marmaray hattında 12 adet 5'li vagon kullanıma alındı. Fakat geriye kalanları bu şekilde bekletiliyor. Milli servet olan bu trenler bu şekilde beklediği yerde çürüyor. Trenlerin içindeki bulunan değerli sinyalizasyon ve sistem ekipmanları zamanla zarar görüyor. Düşünün bir sıfır araba evinizin önünde durdukça çürüyor.”

Henüz bitmemiş bir projenin kullanıma açılmasının hata olduğunu söyleyen 35 yıllık makinist Bektaş şunları söyledi:

"Türkiye şartlarına uymayan bir tren sistemi gidip Güney Kore'den alındı. Bu bana göre bu ülke için yapılmış en büyük ihanettir. Trenimiz var ama onu yürütecek yolumuz yok. Burada parça parça iş yapılıyor. Marmaray şu anda açıldı çalışıyor ama her gün test yapılıyor. Daha bitmemiş bir sürü sistem eksikliği var. Bir, iki yıl daha beklenseydi, tam bittikten sonra açılsaydı çok daha iyi olurdu."