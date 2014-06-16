Marmaray'a da AVM mi yapılacak?

Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden planlarda Marmaray “Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Alanı” olan yaklaşık 22 bin metrekarelik sahanın “Marmaray İstasyonu ve Demiryolu Viyadük Altı Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini teklif etti. Teklif, Meclis tarafından İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kadıköy Hasanpaşa’da TCDD mülkiyetinde olan 22 bin metrekarelik Söğütlüçeşme Tren İstasyonu sahası 2011’da onaylanan 1/1000 ve 1/5 bin ölçekli imar planı değişiklikleri ile “Demiryolu Viyadük Altı Ticaret ve Hizmet Alanı” olarak planlandı. Değişikliğe, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı itiraz etti.

İtiraz Kadıköy Belediyesi’ne ulaştırıldı. Kadıköy Belediyesi de itirazı, “Bu alanda AVM şeklinde büyük alışveriş merkezi yapılmamalı” görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletti. İlgili komisyon projenin, vakfın mülkiyetindeki araziden de geçmesi nedeniyle yaptığını belirterek buna göre yeniden düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Gerekçe ortadan kalktığından itiraz uygun bulunmadı. Daha sonra plan değişikliği doğrultusunda istasyon sahasının parselasyonu yapılarak 2012’de tapuya tescil edildi. 2013 yılının aralık ayında da plan değişikliği teklifi tekrar İBB Meclis gündemine geldi.

Konunun bir kez daha Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilerek Söğütlüçeşme Viyadük altındaki alanın ticaret fonksiyonunun korunup korunamayacağına ilişkin kurumlardan görüş istendi. DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de Marmaray Projesi’nin tasarım ve inşaat işleri tamamlanmasından sonra söz konusu viyadük altının ticaret alanı olarak kullanılabilmesini uygun buldu.

İmar ve Bayındırlık, Ulaşım ve Trafik Komisyonları ortak raporunda da DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü’nden Marmaray Projesi’nin güncel durumu dikkate alınarak yeni görüş alınmasının ardından değerlendirilmesine karar verdi. Rapor, 12 Aralık 2013 tarihli 4. birleşiminde oybirliği ile kabul edildi.

Bu gelişmenin ardından Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü’nün teklifi geçen hafta yeniden gündeme girdi. Teklifte plan notları değiştirilmedi ancak “Demiryolu Viyadük Ticaret Altı Alanı”ifadesi “Marmaray İstasyonu ve Demiryolu Viyadük Altı Ticaret Alanı” olarak düzenlendi. DLH ve Devlet Demiryolları bu değişikliği de uygun buldu. Değişiklik teklifi 9 Haziran 2014 günü İBB Meclisi’ne geldi. Teklif, başkanlık oluru ile imar komisyonuna gönderildi.

'AVM eklenirse burada yaşanmaz'

Teklife tepki gösteren İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Kadıköy AVM’nin en çok olduğu ilçe. Burası metrobüs son durağı, hemen yanı nikâh dairesi, bir de aktarma istasyonu olacak. AVM de eklenirse burada yaşanmaz. Burada trafik her an kilitli zaten. Teklif, meclis gündemine geldiğinde en sert şekilde muhalefet edeceğiz gerekirse dava açacağız” diye konuştu.