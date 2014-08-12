T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaray'da radyasyon değerleri yüksek

Ulaştırma Memur-Sen, TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında gerçekleşen toplantıda Marmaray'daki yüksek radyasyon seviyesi görüşüldü

12 Ağustos 2014 20:07

Arzu Yıldız

Ulaştırma Memur Sendikası  ve TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında 4.06.2014’te gerçekleşen 1.İdari Kurulu toplantısında görüşülen 63.madde arasında Marmaray’da radyasyon değerinin yüksek bulunmasına ilişkin tespitte yer aldı.

Personelin radyasyondan korucuyu tedbirlerin arttırılması da gündem olarak değerlendirildi. TCDD Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Kayış Başkanlığında yapılan toplantıya Sendikayı temsilen Can Cankesen, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Uslu ve TCDD Genel Müdürlüğü Daire Başkanları da katıldı.

Toplantıda görüşülen 63 madde, ulastirmamemursen.org isimli internet sitesinden yayınlandı. Söz konusu 63 maddenin 14.maddesinde Marmaray’a ilişkin şu tespit dikkat çekti:
“Marmaray’da en son yapılan radyasyon ölçümlerinin yüksek olması sebebiyle, personeli radyasyondan koruyucu önlemlerin arttırılması…”

ETİKETLER

marmarayradyasyongüvenlikönelemsu sızıntısı

İlgili Haberler

Marmaray'da sızıntı iddialarına TCDD'den açıklama

TCDD'den Twitter'da paylaşılan ve Marmaray'da duvardaki çatlaktan su sızan fotoğraf için açıklama geldi. Açıklamada 'Sızıntının deniz suyuyla ve tüplerle alakası yok. Sızma tünelde' denildi

Marmaray istasyonundaki 'leke'lerin nedeni sızıntı mı, kimyasal mı?

Marmaray çalışanlarına göre, Sirkeci istasyonuna giden yeraltı tünellerindeki fayansların üzerindeki nemlenme izlerinin nedenini Marmaray mühendisleri 6 aydır bulabilmiş değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24