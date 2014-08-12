Marmaray'da radyasyon değerleri yüksek

Ulaştırma Memur Sendikası ve TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında 4.06.2014’te gerçekleşen 1.İdari Kurulu toplantısında görüşülen 63.madde arasında Marmaray’da radyasyon değerinin yüksek bulunmasına ilişkin tespitte yer aldı.

Personelin radyasyondan korucuyu tedbirlerin arttırılması da gündem olarak değerlendirildi. TCDD Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Kayış Başkanlığında yapılan toplantıya Sendikayı temsilen Can Cankesen, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Uslu ve TCDD Genel Müdürlüğü Daire Başkanları da katıldı.

Toplantıda görüşülen 63 madde, ulastirmamemursen.org isimli internet sitesinden yayınlandı. Söz konusu 63 maddenin 14.maddesinde Marmaray’a ilişkin şu tespit dikkat çekti:

“Marmaray’da en son yapılan radyasyon ölçümlerinin yüksek olması sebebiyle, personeli radyasyondan koruyucu önlemlerin arttırılması…”