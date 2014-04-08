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Marmaray'da sızıntı iddialarına TCDD'den açıklama

TCDD'den Twitter'da paylaşılan ve Marmaray'da duvardaki çatlaktan su sızan fotoğraf için açıklama geldi. Açıklamada 'Sızıntının deniz suyuyla ve tüplerle alakası yok. Sızma tünelde' denildi

08 Nisan 2014 15:28

Sosyal paylaşım sitesi twitterda bir kullanıcı tarafından çekilen bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta tren raylarına yakın bir duvarda oluşan çatlak nedeniyle su sızıntısı olduğu görülürken, TCDD yetkililerinden açıklama geldi.

Çağdaş Ulus'un Vatan gazetetesindeki haberine göre, TCDD yetkilileri, sızıntıyı doğruladı. Ancak sızıntının tunelin kara kısmında olduğunu belirterek korkulacak bir şey olmadığını belirtti. Fotoğrafın Yenikapı istasyonunda bir peronda çekildiğini belirten yetkililer, “Bu sızıntılar yeraltı sularının hareketinden kaynaklanıyor. Marmaray’ın karada kalan kısmında bu sızıntı olmuştur. Ancak görevli arkadaşlarımız enjeksiyonla müdahalede bulunup suyu püskürtüp başka bir alana yönlendiriyor. Bu şekilde de sular tünelin altına kaydırılıyor. Ama korkulacak bir şey yok Marmaray’ı su basması mümkün değil. Zaten sızıntının deniz suyuyla ve tüplerle alakası yok. Sızma tüneldedir” dedi.

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