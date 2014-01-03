Erdoğan: Marmaray'ı hazmedemeyenler var, bunları da aşacağız

Libya aslında varlık içinde yokluk çekiyor. Onun için kurumlarının güçlenmesi bizim en büyük arzumuz. 3.5 milyar dolar ticaret hacmine sahibiz. Bunun artarması arzumuzdur. 15-16 Şubat gibi ticaret anlaşmasıyla bu çok daha hızlı şekilde devam edecek.
Libya'da büyükelçilik ve konsolosluklar alanında da yeni alanlar atacağız. Askeri noktada aramızdaki ilişkiler devam ediyor. Gerek uçak sanayiinde gerekse deniz, aynı şekilde zırhlı savunma araçları ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonrası da zaten uygulama sürecidir.
Libya'da büyükelçilik ve konsolosluklar alanında da yeni alanlar atacağız. Askeri noktada aramızdaki ilişkiler devam ediyor. Gerek uçak sanayiinde gerekse deniz, aynı şekilde zırhlı savunma araçları ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonrası da zaten uygulama sürecidir.
Bölgesel konuları da görüştük. Gerek Suriye gerek Mısır.
Yerel seçimleri müteakiben biz de Libya'ya iadei ziyarette bulunacağız.
Zeydan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:
'Türk şirketlerini layık oldukları yerde görmek istiyoruz'
-Öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşmiş olan bu ziyaret kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi için gerçekleşmiştir.
-Birçok konuyu ele aldık. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yetersiz.
-Türk şirketlerini layık oldukları yerde görmek istiyoruz. Bir çalışma komisyonu olşturduk. Bankacılık alanında mevcut sıkıntıların ortadan kaldırılması için görüşmelerede bulunduk Merkez Bankası ile işbirliğine gidilmesi konusunda hemfikir olduk. Sayın Başbakan'a helikopter ihtiyacımızı söyledik. Türkiye'nin bizim güvenlik güçlerimizin eğitimi için önemli bir yer olduğunu ifade ettik.
-Sadece güvenlik boyutu değil farklı boyutlarla işbirliği yapılabileceğinden bahsettik.
-Mısır konusunu ele aldık. Bütün Mısır halkına her türlü hayrı temenni ettiğimi ifade ettim.
-Sayın Başbakan Erdoğan'ın Libya'ya gelmesi bizim için çok önemli. Bizim zor günlerde bile ziyaretlerimiz kesintiye uğramadı. Türkiye'deki Merkez Bankası ile birlikte bankacılık alanında çok önemli adımlar atılacağına inanıyorum.
-Şartlar uygun olursa Sayın Başbakan'ı ülkemizde görmek isteriz.