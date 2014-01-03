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Erdoğan: Marmaray'ı hazmedemeyenler var, bunları da aşacağız

Erdoğan: Bizim attığımız adımı hazmedemeyenler var. 3. köprünün olmasını, Marmaray'ı hazmedemeyenler var. Maalesef bu sürece firen yapmak istiyorlar. Ancak bu durumu aşacağız.

03 Ocak 2014 22:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Ali Zeydan ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim ülkemizin birliğine beraberliğine de tahammül edemeyenler var. Türkiye'de 100 milyon kapasiteli bir havalimamının olmasını hazmedemeyenler var. Marmaray'a tüpgeçite tahammül edemeyenler var. Bu sürece fren yapmak istiyorlar. Ama ne olursa olsun bunları aşacağız" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Ali Zeydan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüştü. Erdoğan ve Zeydan ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bugün yaptığımız görüşmelerde Türkiye Libya arasındaki ikli ilişkileri gözden geçrme fırsatı bulduk. 
İnanıyorum ki Türkiye-Libya arasındaki süreç çok daha farklı işleyecek. 
Türkiye - Libya arasındaki ilişkilerin büyük izler bırakan bağı var. Bazı sıkıntılar oldu ama bu sıkıntılar şu anda aşıldı. Libya'nın birliğinin beraberliğini de hazmedemeyenler var.
 

'Marmaray'ı hazmedemeyenler var, bunları da aşacağız'

 
Aynısı bizim için de geçerli. Bizim ülkemizin birliğine beraberliğine de tahammül edemeyenler var. Türkiye'de 100 milyon kapasiteli bir havalimamının olmasını hazmedemeyenler var. Marmaray'a tüpgeçite tahammül edemeyenler var. Bu sürece fren yapmak istiyorlar. Ama ne olursa olsun bunları aşacağız. 
 

'Libya varlık içinde yokluk çekiyor'

 
Libya aslında varlık içinde yokluk çekiyor. Onun için kurumlarının güçlenmesi bizim en büyük arzumuz. 3.5 milyar dolar ticaret hacmine sahibiz. Bunun artarması arzumuzdur. 15-16 Şubat gibi ticaret anlaşmasıyla bu çok daha hızlı şekilde devam edecek. 
Libya'da büyükelçilik ve konsolosluklar alanında da yeni alanlar atacağız. Askeri noktada aramızdaki ilişkiler devam ediyor. Gerek uçak sanayiinde gerekse deniz, aynı şekilde zırhlı savunma araçları ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonrası da zaten uygulama sürecidir.
Libya'da büyükelçilik ve konsolosluklar alanında da yeni alanlar atacağız. Askeri noktada aramızdaki ilişkiler devam ediyor. Gerek uçak sanayiinde gerekse deniz, aynı şekilde zırhlı savunma araçları ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonrası da zaten uygulama sürecidir. 
Bölgesel konuları da görüştük. Gerek Suriye gerek Mısır.
Yerel seçimleri müteakiben biz de Libya'ya iadei ziyarette bulunacağız.
Zeydan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:
 

'Türk şirketlerini layık oldukları yerde görmek istiyoruz'

 
-Öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşmiş olan bu ziyaret kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi için gerçekleşmiştir.
-Birçok konuyu ele aldık. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yetersiz.
-Türk şirketlerini layık oldukları yerde görmek istiyoruz. Bir çalışma komisyonu olşturduk. Bankacılık alanında mevcut sıkıntıların ortadan kaldırılması için görüşmelerede bulunduk Merkez Bankası ile işbirliğine gidilmesi konusunda hemfikir olduk. Sayın Başbakan'a helikopter ihtiyacımızı söyledik. Türkiye'nin bizim güvenlik güçlerimizin eğitimi için önemli bir yer olduğunu ifade ettik. 
-Sadece güvenlik boyutu değil farklı boyutlarla işbirliği yapılabileceğinden bahsettik. 
-Mısır konusunu ele aldık. Bütün Mısır halkına her türlü hayrı temenni ettiğimi ifade ettim. 
-Sayın Başbakan Erdoğan'ın Libya'ya gelmesi bizim için çok önemli. Bizim zor günlerde bile ziyaretlerimiz kesintiye uğramadı. Türkiye'deki Merkez Bankası ile birlikte bankacılık alanında çok önemli adımlar atılacağına inanıyorum.
-Şartlar uygun olursa Sayın Başbakan'ı ülkemizde görmek isteriz. 

 

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