Erdoğan: Marmaray'ı hazmedemeyenler var, bunları da aşacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Ali Zeydan ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim ülkemizin birliğine beraberliğine de tahammül edemeyenler var. Türkiye'de 100 milyon kapasiteli bir havalimamının olmasını hazmedemeyenler var. Marmaray'a tüpgeçite tahammül edemeyenler var. Bu sürece fren yapmak istiyorlar. Ama ne olursa olsun bunları aşacağız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Ali Zeydan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüştü. Erdoğan ve Zeydan ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün yaptığımız görüşmelerde Türkiye Libya arasındaki ikli ilişkileri gözden geçrme fırsatı bulduk.

İnanıyorum ki Türkiye-Libya arasındaki süreç çok daha farklı işleyecek.

Türkiye - Libya arasındaki ilişkilerin büyük izler bırakan bağı var. Bazı sıkıntılar oldu ama bu sıkıntılar şu anda aşıldı. Libya'nın birliğinin beraberliğini de hazmedemeyenler var.

'Marmaray'ı hazmedemeyenler var, bunları da aşacağız'

Aynısı bizim için de geçerli. Bizim ülkemizin birliğine beraberliğine de tahammül edemeyenler var. Türkiye'de 100 milyon kapasiteli bir havalimamının olmasını hazmedemeyenler var. Marmaray'a tüpgeçite tahammül edemeyenler var. Bu sürece fren yapmak istiyorlar. Ama ne olursa olsun bunları aşacağız.

'Libya varlık içinde yokluk çekiyor'