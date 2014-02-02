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Yaşam

Marmaray'da kitap okuma eylemi!

Genç Türkiye Platformu kitap okumayı teşvik etmek amacıyla Marmaray'da kitap okuma eylemi yaptı

02 Şubat 2014 17:15

Genç Türkiye Platformu üyeleri Marmaray'da kitap okuma eylemi yaptı. Platform üyeleri Marmaray'daki yolculara kitap ve kalem hediye ederek, amaçlarının kitap okumayı ve anlamayı sevdirmek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında metrobüste yer verme eylemi yapan GençTürkiye Platformu üyeleri, ilginç bir eylem daha gerçekleştirdi. Grup üyeleri Üsküdar İstasyonu'ndan Marmaray'a bindiler. Eylemin amacının kitap okumayı ve anlamayı sevdirmek olduğunu söyleyen gençler yolculara kitap ve kalem dağıttı. Kitap hediye edilen yolcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu tarz bir eylemden memnun olduklarını söylediler.

 

‘Amaç kitap okumayı ve anlamayı sevdirmek’

 

Eylemin ardından basın açıklaması yapan Genç Türkiye Platformu Genel Başkanı Muhammed Ali Karakaş şöyle konuştu: "Platformumuz aktif gençlik derneklerinden oluşmaktadır. Tüm arkadaşlarımız Marmaray'daki yolculara kitap ve kalem hediye ettiler. Buradaki amaç kitap okumayı ve anlamayı sevdirmekti. Dağıttığımız kitapların içerikleri sosyal, kültürel ve daha çokta sanatsal kitaplardı. Kitapları seçerek hediye ettik" dedi. Yolcuların çok şaşırdığını ifade eden Karakaş "Bugün Japonlar 10 dakikalık sauna seanslarında bile kitap okuyorlar, İsviçre'de işten çıkanların metrosuna baktığımızda 3-5 dakikalık zaman dilimlerinde kitap, dergi ya da gazete okuduklarını görüyoruz. Türkiye'de maalesef biz aşağıya indiğimizde kimsenin ne dergi ne de kitap okuduğunu görüyoruz. Tabi bu da biz geçler olarak çok üzüyor. Bundan dertlendiğimiz için böyle bir eylem gerçekleştirdik" diye konuştu.

 

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