'Marmaray kazılarında çıkan tarihi eserler el altından satıldı mı?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, yolsuzluk operasyonuyla gündeme gelen Marmaray kazısından çıkan tarihi eserlerin el altından satıldığı iddiasının Başbakan tarfından cevaplanmasını istedi.

CHP'li Kadir Gökmen Öğüt, Marmaray kazılarında çıkan tarihi eserlerle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öğüt, Başbakan Tayyip Erdoğan'a,"Bulunan tüm eser ve kalıntılar kalem kalem belirtilmek üzere nerelere nakledilmiştir?" diye sordu. Öğüt ayrıca, kazılarda çıkan eserlerin el altından satıldığı iddialarının doğru olup olmadığının yanıtlanmasını istedi.

Öğüt'ün, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

“Yapımına 2004 yılında başlanan Marmaray Projesi, önemli tarihi kalıntılar çıkarılmasına sebep olmuştur. Arkeologların başarılı çalışmaları ve büyük emekleri sayesinde Üsküdar’da 4,5 dönümlük bir alanda Hrysapolis kenti bulunmuş, İstanbul tarihinin 2700 yıl öncesine değil 8500 yıl öncesine gittiği saptanmış, cilalı taş döneminde bir köy yerleşmesine, 8400 yıllık ahşap küreklere ve dönem insanının kullandığı ahşap ve kemikten araçlara ulaşılmıştır. Bulunan tüm eser ve kalıntıların Arkeopark’ta ve Marmaray Müzesi'nde sergileneceği de kamuoyuna yansımıştır.

Marmaray çalışmalarının başladığı günden bu yana hangi ilçe ve bölgelerde arkeolojik kazılar yapılmıştır?

Söz konusu bölgelerde kalem kalem belirtilmek üzere hangi tarihi eser, kalıntı, araçlara vs ulaşılmıştır?

Bulunan tüm eser ve kalıntılar kalem kalem belirtilmek üzere nerelere nakledilmiştir?

Yapılan kazılarda kaç arkeolog görev almıştır?

Kamuoyuna yansıyan, kazılar esnasında çıkan tarihi eserlerin el altından satıldığı iddiaları doğru mudur?”