'Mustafa Demir, Marmaray hattı üzerine otel inşaatına izin verdi' iddiası

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, altından Marmaray metro hattı geçtiği ve Marmaray proje yetkilileri tarafından uyarılmasına karşın inşaat izni verdiği iddia ediliyor.

Türkiye'yi şoke eden, gözaltı operasyonlarının, belediye ayağını oluşturan Fatih Belediyesi’nin ihaleleri zan altında. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, büyük risk yaratmasına karşın, Marmaray Metro hattı üzerine otel yapılmasına izin verdiği suçlamasıyla karşı karşıya. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Fatih Belediyesi’nin imar planlarında da yer alan söz konusu otelin, Fatih Belediyesi’nden 61 milyon TL temizlik ihalesi de alan Akmercan Grubu’na ait olduğu iddia edildi. Başkan Demir’in gözaltına alınma sebeplerinden birinin Sirkeci Garı’nın arka tarafında 4 ada 1 parselde yer alan araziye Başkan Demir’in, altından Marmaray metro hattı geçtiği ve Marmaray proje yetkilileri tarafından uyarılmasına karşın inşaat izni verdiği iddiasıydı. Marmaray’ın Sarayburnu’ndan çıktıktan sonra izlediği güzergahın hemen üzerinde olan ve önceki planlarda otopark olarak görülen arazi şimdilerde tel örgülerle kapatılmış. Çevre esnafı araziye kongre merkezi yapılacağının söylendiğini ifade ediyor.

İhaleler mercek altında

Ak Partili Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, yolsuzluk operasyonu nedeniyle gözaltına alındığı iddiası dikkatleri, Belediyenin yapmış olduğu ihalelere çevirdi. İncelemenin ve gözaltı olayının hangi konu veya ihalelerle ilgili olduğu bilinmemesine karşın, yüksek bedelli ihaleler olağan şüpheli olarak algılanıyor. Fatih Belediyesi’nin son 2 yıl içinde yaptığı temizlik, araç kiralama, şoför ve işçilik hizmet alımını kapsayan 9 ihalenin bedeli 122 milyon 248 bin 875 TL tutuyor. Bunlar içinde en büyük ihale ise bedeli 32 milyon 770 bin TL olan Haliç Bölgesinin temizlik ihalesi. İhaleyi Tomurcuk İnşaat firması aldı. İkinci sırada ise 31 milyon 750 bin TL ile Marmara Bölgesinin temizlik ihalesi geliyor. Bu ihaleyi ise Akmercan Turizm firması aldı.

Yardımcı destek hizmeti

Eminönü bölgesinin temizlik ihalesinin bedeli ise 29 milyon 726 bin TL. Bu ihaleyi de Akmercan Turizm firması aldı. Fatih Belediyesi’nin, 8 milyon 450 bin TL bedelli araç kiralama ihalesini, 3 milyon 518 bin TL bedelli kısa dönemli bir başka temizlik ihalesini de Akmercan firmasının almış olması dikkat çekici.Tomurcuk firması da ayrıca, 3 milyon 509 bin TL bedelli kısa dönemli bir temizlik ihalesi ile 1 milyon 626 bin 240 TL bedelli işçilik hizmeti alımı ihalelerini almıştı.7 milyon 658 bin 905 TL bedelli “Yardımcı Destek Hizmeti Alımı” ihalesini alan Peytem Sosyal Hizmetler firması ile 3 milyon 240 bin 720 TL bedelli “Şoför Operator ve Tamir Bakım Hizmeti Alımı” ihalesini alan Prizma firması, başka ihalelerde de dikkat çekmişlerdi.

Fatih Belediyesi’nin, temizlik ihalelerine göre bedelleri daha küçük olmakla birlikte, kâr marjı çok daha yüksek olan yapımla ilgili ihalelerinde ise SETA, Akar İnşaat, Mert İnşaat, Etkin Mühendislik gibi firmalar dikkat çekiyor. Ancak bu ihalelerin hangisi soruşturma konusu olduğuyla ilgili henüz bir bilgi yok.

Servisçinin başına ‘devlet kuşu’ konmuş

AKMERCAN Şirketler Grubu’nun sahibi Akmercan Ailesi, ticaret hayatına 1991’de servis taşımacılığı ile başladı. Cemal, Şerafettin, Veysel, Ramazan ve Gazi Akmercan’ın işleri sonraki yıllarda kamuyla (devletle) yaptıkları işlerle hızlı büyüme kaydetti. 1994’ten itibaren Çevre Temizliği ve Katı Atık Yönetimi alanında faaliyet göstermeye başladı. 2006’da Adıyaman ili ve Besni, Kahta, Gölbaşı doğalgaz dağıtım ihalesini ve Sakarya’nın; Geyve, Alifuatpaşa ve Pamukova ilçelerinde doğalgaz dağıtımı işini aldı. Grubun hizmet verdiği kamu kurumları arasında, Ak Parti, Başbakanlık, İETT, İSKİ, 26 tane belediye, bazı askeri kurumlar, üniversiteler, Anayasa Mahkemesi, İstanbul İl Özel İdaresi, PTT, DTM, TEİAŞ da bulunuyor.

Henüz verilmiş bir ruhsat yok

Araziyi 2012 yılında alan Cemal Akmercan, önceki akşam saatlerinden beri avukatı Doğan Kocabey ile birlikte ifadesine başvurulmak üzere Emniyet’te bekletiliyor. Şirket adına Hürriyet’e konuşan Avukat Doğan Kocabey, ruhsat başvurusu sürecini yasal olarak Arci Tasarım Mimarlık Limited Şirketi aracılığıyla yürüttüklerini belirtti. Kocabey, Marmaray, Anıtlar Kurulu, TCDD ve Devlet Hava Meydanları gibi ilgili kurumlarla yazışmaların devam ettiğini söyleyip, “Marmaray hattı üzerindeyse ‘buna uygun proje tahditleri yapılacak’ diye biliyorduk. Henüz verilmiş bir ruhsat yok” dedi.

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