İstanbul'un beklediği Marmaray'ı uzatma projesi durdu mu?

Milyonlarca İstanbullunun dört gözle beklediği, Avrupa ve Anadolu yakasını Boğaz'ın altından tüplerle birleştiriren Marmaray'ı Halkalı'ya kadar uzatma projesinin durma noktasına geldiği için askıya alındığı iddia edildi.

Aydınlık Gazetesi'nden Mustafa Gürbüz'ün haberine göre proje, yüklenici İspanyol firmanın maddi sorunları gerekçe gösterilerek askıya alındı.

İstanbul'da ulaşım yükünün önemli bölümünü omuzlayan "Sirkeci-Halkalı" ve "Haydarpaşa-Gebze" banliyö treni hatları Marmaray projesi kapsamında 2012 yılında durdurulmuştu. Geçen yıl hizmete açılan Marmaray, sadece "Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme" arasındaki 14 km'lik bölümde ulaşım sağlıyor.

Projeye göre Kazlıçeşme-Halkalı ve Haydarpaşa-Gebze arasındaki banliyö hatları da elektriksel, mekaniksel ve yapısal olarak iyileştirilecek ve Marmaray'a entegre edilecekti.

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasında yıllardır ulaşımı sağlayan banliyö trenlerinin kaldırılmasıyla İstanbullular hattın Halkalı'ya kadar uzatılmasını bekliyor. Açıklanan plana göre Marmaray'ın 2015'te tamamen hizmete girmesi gerekiyor. Ancak banliyö hatlarının iyileştirilmesi çalışmaları iki yakada da neredeyse durmuş vaziyette.

Bu duruma gerekçe olarak ise projenin demiryolu raylarını döşeme ihalesini alan İspanyol OHL firmasının mali açıdan zor duruma düşmesi nedeniyle çalışmaları askıya alması ileri sürülüyor.

‘2015'e yetişmesi zor’

Konuyla ilgili bilgi veren üst düzey bir TCDD yetkilisi, İspanyol firmasına ihaledeki şartlara göre ödeme yapıldığını ancak OHL'nin proje maliyetlerinin artmasını bahane göstererek işi ağırdan aldığını hatta durdurduğunu öne sürdü.

Bu olumsuz gelişme nedeniyle bir süredir kriz yaşandığını ve henüz çözüm bulunamadığını anlatan yetkili, Marmaray'ın Halkalı'ya kadar olan etabının 2015 yılına yetişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

‘İstanbul-Edirne seferleri durdu’

Marmaray projesi nedeniyle İstanbul-Edirne arasındaki tren seferlerinin de durduğunu belirten yetkili, "Önceden İstanbul'dan Edirne'ye günde en az üç karşılıklı sefer yapılırdı. Ciddi bir turizm hareketliliği vardı. Marmaray nedeniyle bu hat iptal edildi" diye konuştu.