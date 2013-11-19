Marmaray'da su sızıntısı iddiası

Birçok mühendisin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yönünde uyarılar yaptığı ve açılış tarihine yetiştirilmek için aceleyle bitirildiği söylenen Marmary'ın, 2 noktadan su sızdırdığı iddia edildi. TCDD ise iddiayı yalanladı.

Sol portal'ın, Marmaray'a ait olduğunu iddia ettiği bir videoda, tünelin duvarından içeriye su sızdığı görülüyor. Habere göre Marmaray'daki kuzey kısım, alt 10. segmentte bir su kaçağı bulunuyor. Diğer kaçağın ise, yine kuzey kısım segment 13'te olduğu iddia edildi.

29 Ekim’de açılışı yapılan Marmaray’da aynı hafta içinde birçok aksaklık olmuş ve ulaşım durdurulmuştu.

Sol portal'ın yayımladığı görüntü şu:

TCDD yalanladı

Marmaray’ın su sızdırdığı iddiaları üzerine açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), iddiaları yalanladı.

TCDD, Marmaray'ın su sızdırması iddialarıyla ilgili video kaydının yüklenici konsorsiyum tarafından incelendiğini belirterek, görüntülerin Sirkeci istasyon bölgesindeki tünel inşası dönemine ait olduğu ve mevcut durumla bir ilintisi bulunmadığının kaydedildiğini bildirdi.

Görüntülerin Sirkeci istasyon bölgesindeki tünel inşası dönemine ait olduğu ve mevcut durumla bir ilintisi bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, "Görüntülerin iddia edildiği gibi batırma tüp elemanlarıyla bir ilgisi yoktur" denildi.

İddia edilen "13. segment"in de Marmaray hattında bulunmadığı belirtildi. Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “Marmaray’ın su sızdırdığı iddiaları gerçek dışıdır. İddia edildiği gibi, Marmaray’da 13 no.lu bir segment bulunmamaktadır. Herhangi bir şekilde sistemde su sızıntısı söz konusu değildir” denildi.

Sosyal medya hemen tepki verdi

Görüntülerin ardından sosyal medyada da konuyla ilgili yorumlar paylaşıldı. İşte o yorumlardan bazıları: