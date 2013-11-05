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Türkiye: 'Marmaray'da Gezi sabotajı' haberimizden sonra arızalar sona erdi

Türkiye: Marmaray'ı, açılış günü Kız Kulesi'ni işgal ederek, tören alanından görülecek şekilde afiş açan Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin sabote ettiğinden şüpheleniliyor

05 Kasım 2013 10:13

Daha önce Marmaray’daki arızalardan Gezi Parkı eylemcilerinin sorumlu olduğunu yazan Türkiye gazetesi, TCDD’nin aldığı önlemlerin ardından imdat koluna yönelik ‘sabotaj’ların sona erdiği iddiasında bulundu. Gazete ayrıca, Marmaray’a yönelik ‘sabotaj’ların arkasında TGB’lilerin bulunduğu şüphesinin olduğunu yazdı.

Türkiye gazetesi, 3 Kasım tarihinde “Marmaray’a Gezi Sabotajı” başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde Marmaray’da sık sık yaşanan arızalarının arkasında Gezi Parkı eylemcilerinin olduğunu öne sürmüş;  seferlerde yaşanan aksaklıkların imdat koluna yönelik olarak düzenlenen ‘sabotaj’lardan kaynaklandığını yazmıştı.

Gazetenin bu haberinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bir dizi önlemler almış ve Marmaray’daki imdat kollarını kontrol etmesi için personel görevlendirdi.

Türkiye, bugünkü sayısında ise “Alınan tedbirler sonuç verdi Marmaray rayına girdi”  başlıklı bir haber yayımlayarak, gazetenin iki gün önce yaptığı haberin ardından TCDD’nin önlem aldığını ve metrodaki arızaların sona erdiğini yazdı.

 

‘TGB şüphesi var’

 

Türkiye’nin haberinde “Marmaray'ı, açılış günü Kız Kulesi'ni işgal ederek, tören alanından görülecek şekilde afiş açan Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin sabote ettiğinden şüpheleniliyor” ifadelerine de yer verildi.

Türkiye gazetesinde Sırrı Önür ve Arif Yaman imzasıyla yayımlanan ilgili haber şöyle:

29 Ekim'de hizmete giren Marmaray, nihayet normale döndü. Seferlerin 15 gün ücretsiz olacağı müjdesinin ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Marmaray'da, ilk günler sürekli “imdat” kollarının çekilmesi sonucu aksaklıklar meydana gelmişti. İstanbul'da daha önce hizmete giren metro hatlarında benzer olaylar yaşanmazken, Marmaray'da üst üste aynı hadisenin tekrarlaması, “sabotaj”ı akıllara getirdi. Benzer bir girişimin ardından Marmaray'ı yürüyerek geçen gruptaki bazı kişilerin, tünele “Her yer Taksim, her yer direniş” yazması bu yöndeki şüpheleri güçlendirdi.

TCDD, gazetemizin “Marmaray'a Gezi Sabotajı” manşetinden sonra bütün trenlerde güvenlikçi görevlendirerek sabotaj girişimlerine tedbir aldı. Son iki gündür bir tek aksaklığın yaşanmadığı Marmaray'da seferler normale dönerken, vatandaş da rahat bir nefes aldı. Marmaray'ı, açılış günü Kız Kulesi'ni işgal ederek, tören alanından görülecek şekilde afiş açan Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin sabote ettiğinden şüpheleniliyor. Bu arada, hafta sonu her imdat kolunun önüne iki güvenlik görevlisi yerleştiren TCDD'nin, durumun normalleşmesi üzerine dün sayıyı azalttığı dikkat çekti.

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