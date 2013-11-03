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Türkiye: Marmaray'ın arıza yapmasının arkasında 'Geziciler' var

Türkiye gazetesi: 'Asrın projesi' Marmaray, 5 gündür sabote ediliyor

03 Kasım 2013 13:33

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle açılan Marmaray, sık sık yaşanan arızalarla gündemden düşmezken, Türkiye gazetesi bugünkü manşetinden arızaların Gezi Parkı eylemcilerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Türkiye’de “Marmaray'a gezi sabotajı” başlığıyla manşetten verilen haberde, “Ağaç bahanesiyle Türkiye'yi yakıp-yıkan provokatörler şimdi de imdat frenlerini hedef aldı. Trenleri durdurup, on binlerin canını tehlikeye atıyorlar” ifadelerine yer verildi.

Marmaray arızalarının arkasında Gezi Parkı eylemcilerinin olduğunu süren Türkiye gazetesinin ilgili haberi şöyle:

"Asya ile Avrupa yakasını denizin altından bağlayan “asrın projesi” Marmaray, 5 gündür sabote ediliyor. Haziran ayında Gezi Parkı protestolarıyla ortaya çıkan marjinaller, Marmaray trenlerini mesken tuttu. Yolcuların arasına sızan 'Gezi'ciler seyir hâlindeyken imdat frenini çekiyor; trenler otomomatik duruyor.  Dün de, hafta sonu tatilini fırsat bilip Marmaray'la seyahat eden vatandaşlar 'Gezici ihaneti'nin getirdiği çileyi yaşadı. Keyfi olarak çekilen imdat frenleri sebebiyle  trenler otomatik olarak durunca yolcular büyük korku ve panik yaşadı.   Yaklaşık 1 saat 15 dakika yer altında mahsur kalan yolcular, görevliler tarafından istasyonlardan tahliye edildi. İçeri girmek isteyenler de alınmadı. Bu arada fenalık geçiren bir kadın yolcu sedye ile istasyondan güçlükle çıkartılabildi. Bu arada, Marmaray'ın istasyonlarında gerekmedikçe acil butonunun kullanılmaması, gereksiz yere kullananların uyarılması yönünde anonslar yapıldı. Arıza sebebiyle trenlerin durduğu dakikalarda sosyal medyada da çok sayıda fotoğraf paylaşılması dikkat çekti."

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