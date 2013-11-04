Marmaray'da imdat freni nöbeti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri, gereksiz yere çekilerek seferlerin aksamasına neden olduğunu açıkladığı imdat frenlerini koruma altına almaya karar verdi. Pazar günü başlayan uygulamayla birlikte, TCDD yelekli görevliler seferlerde vagon içinde bulunan imdat frenini çekenleri yakalamak için nöbete başladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kameralı sistemin kontrolü tam olarak sağlayamadığını öne süren bir Marmaray çalışanı, uygulamayı "Kameralarla kontrol için çok fazla personel gerekiyor. Genel Müdürlük ise 50 civarında personeli trene koyarak kontrolü bu şekilde sağlamak zorunda kaldı" sözleriyle açıkladı.