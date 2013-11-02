Marmaray yine arıza yaptı

‘Asrın projesi’ olarak adlandırılan, ancak sık sık yaşanan arızalarla gündemden düşmeyen Marmaray’da yine yolcuların imdat kolunu çekmesi sonucu arıza yaşandı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakikadır çalışmayan Marmaray’da yolcular istasyonlardan çıkartıldı. İçire girmek isteyenlerde alınmadı. Bu arada fenalık geçiren bir kadın sedye ile istasyondan çıkartıldı. Kadını taşıyan sedyenin asansöre konulması sırasında ise izdiham yaşandı.

Bir Marmaray görevlisi, “Hafta sonu olduğu için insanlar gezme amaçlı Marmaray’ı kullandılar. Bu nedenle çok yoğunluk oluştu. Bazı yolcuların imdat kollarını çekmesiyle komuta sistem arızasına geçti. Yaklaşık 1 sat 15 dakikadır Marmaray çalışmıyor.” şeklinde konuştu.

Arızanın ardından sosyal medyada da çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.