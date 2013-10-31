TCDD Genel Müdürü şikayetçi: Marmaray'ın her yerini elliyorlar

Marmaray'da dün yaşanan arızaların ardından akşam saatlerinde Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te sunduğu 5N1K programına konuk olan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, "Gençler çok hevesli. Bu benim ülkem trenim gibi konuşmalar geçiyor. O arada da maalesef her tarafını elliyorlar" dedi.

Marmaray'daki ilk gün yaşanan aksaklıkların ardından bir açıklama yapan TCDD, "Yolcularımızın yoğunluğu dikkate alarak diğer yolculara yer açmak için mümkünse sürekli git-gel yapmamaları, ihtiyaçları ölçüsünde Marmaray’ı kullanmalarını bekler, saygılar sunarız" demişti.

Gün içinde yaşanan arızaların ardından akşam saatlerinde CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına konuk olarak TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, şu ilginç ifadeleri kullandı:

“Sabah birden yoğunlaştı bir komuta sıkıntısı nedeniyle 5 dakikalık bir elektrik kesintisi oldu. Vatandaşlarımız trenden indiler. Herhangi bir sorun göremedik. Daha sonra gidecekleri yerlere gittiler. İkinci durumda trenlerimiz bir ara durdu. Çünkü şöyle bir durum var yerin altında. İnsanlar Marmaray’ı çok merak ediyorlar. Çok sevdiler. Biz güle oynaya geziyoruz burada. Ben yolcularla birlikte en azından 5, 6 kez trene bindim. Yolculuk ettim. Gençler çok hevesli. Bu benim ülkem trenim gibi konuşmalar geçiyor. O arada da maalesef her tarafını elliyorlar. Bu arada birisi trenin imdat frenini çekti. 3 dakikayı geçmeyen bir sıkıntı oldu. İçinde oldukları için yolculara uzun geldi. Biz Marmaray’da yerin altında yolcularımızla birlikte çok mutluyuz."